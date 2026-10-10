نخستین فروشگاه خراطی سنتی سرایان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین یکتا گفت: نخستین فروشگاه تخصصی خراطی سنتی سرایان با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی و صنایع‌دستی روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ افتتاح شد.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرایان افزود: فروشگاه «رقص چوب» به‌عنوان محل عرضه مستقیم محصولات کارگاه تولیدی این مجموعه، با هدف معرفی و عرضه آثار ارزشمند خراطی سنتی، حمایت از تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زمینه اشتغال پایدار در حوزه صنایع‌دستی راه‌اندازی شده است.

او با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان سرایان اظهار کرد: ایجاد مراکز عرضه مستقیم صنایع‌دستی می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی گردشگران و علاقه‌مندان به محصولات بومی، به رونق بازار فروش آثار هنری، تقویت اقتصاد محلی و توسعه گردشگری فرهنگی کمک کند.

در آیین افتتاح این فروشگاه، فرماندار شهرستان، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، رئیس شورای اسلامی شهر سرایان و جمعی دیگر از مسئولان حضور داشتند. حاضران ضمن تبریک این رویداد فرهنگی، بر ضرورت پاسداشت هنرهای اصیل، حمایت از هنرمندان و تقویت زیرساخت‌های عرضه و معرفی صنایع‌دستی تأکید کردند.

خراطی سنتی سرایان از هنرهای اصیل و ارزشمند این منطقه به شمار می‌رود که با تکیه بر مهارت استادکاران و انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر، بخشی از هویت فرهنگی و هنری شهرستان را شکل داده است. این هنر در سال ۱۳۹۶ در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/