تأکید فرماندار گلوگاه بر توسعه پایدار روستاها با محوریت کشاورزی اقتصادی و حفظ هویت بومی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عقیل محمودی روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در این مراسم با اشاره به ظرفیت روستاها در تولید و خودکفایی اظهار کرد: روستاها کانون‌های مولد اقتصادی هستند و با ارتقای شاخص‌های زیرساختی، شرایط زیستی در بسیاری از روستاها به سطح مناطق شهری نزدیک شده است؛ ازاین‌رو، ضروری است کشاورزی سنتی و کم‌بازده به سمت الگوهای دانش‌بنیان و اقتصادی حرکت کند تا ضمن افزایش بهره‌وری، زمینه ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان فراهم شود.

فرماندار گلوگاه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان گلوگاه، از فعالیت ۲۴ واحد بوم‌گردی و ۴۷ خانه‌مسافر در این منطقه خبر داد و افزود: توسعه گردشگری روستایی باید با حفظ هویت بومی، پوشش محلی، آداب و رسوم و اصالت فرهنگی منطقه همراه باشد تا ضمن رونق اقتصادی، زمینه صیانت از میراث‌فرهنگی و تقویت هویت محلی فراهم شود.

او همچنین با تشریح اقدامات عمرانی انجام‌شده در شهرستان بیان کرد: طی دو سال گذشته، ۲۲۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در گلوگاه اجرا شده است. همچنین در هفته دولت، اجرای پروژه‌هایی به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان محقق شد.

محمودی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به طرح‌های زیرساختی شهرستان، از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان به تصفیه‌خانه فاضلاب و ۲۴۳ میلیارد تومان به طرح مسکن خبر داد و همدلی و وفاق میان مردم، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی و مسئولان را از عوامل مؤثر در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای دانست.

این مراسم با هدف گرامیداشت جایگاه روستاها و عشایر و تأکید بر نقش جوامع محلی در توسعه اقتصادی، حفظ فرهنگ بومی و رونق گردشگری روستایی برگزار شد.

انتهای پیام/