به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین رستمیان شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره بومی و سنتی «ماریم» اظهار کرد: این جشنواره با حضور عیسی قاسمی‌طوسی معاون استاندار مازندران، حسین ایزدی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، محمد مدانلو فرماندار شهرستان جویبار، عمران عباسی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مسئولان شهرستانی، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و اقشار مختلف مردم در روستای درویش‌محمدشاه برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان جویبار افزود: این جشنواره با هدف پاسداشت فرهنگ و سنت‌های بومی، معرفی ظرفیت‌های روستایی و ارج نهادن به توانمندی‌های جامعه محلی، با اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری و برپایی غرفه‌های عرضه دستاوردهای بومی و محلی و صنایع‌دستی همراه بود.

او ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ و آداب‌ورسوم روستایی، حمایت از تولیدات محلی و تقویت مشارکت مردم در حفظ و انتقال میراث‌فرهنگی به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

رستمیان خاطرنشان کرد: در پایان این جشنواره، از جمعی از نخبگان علمی و ورزشی، پیشکسوتان و هنرمندان و همچنین جوانان موفق منطقه در عرصه‌های علمی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

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