به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: این رویداد با همکاری هیئت قایقرانی دراگون‌بوت استان و مشارکت جمعی از راهنمایان تور و با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان گردشگری برگزار شد و فرصتی برای آشنایی نزدیک فعالان گردشگری با یکی از ظرفیت‌های ورزشی و تفریحی دریایی بندرعباس فراهم کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در حوزه گردشگری دریایی اظهار کرد: برخورداری از سواحل طولانی، موقعیت جغرافیایی ویژه و دسترسی به آب‌های خلیج فارس، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تفریحی و ورزشی دریایی در استان فراهم کرده است. در این میان، قایقرانی دراگون‌بوت به‌عنوان ورزشی گروهی، مفرح و هیجان‌انگیز می‌تواند به یکی از تجربه‌های جذاب گردشگران در بندرعباس تبدیل شود.

او افزود: رویدادهای تجربه‌محور این امکان را فراهم می‌کنند تا گردشگران به‌جای تماشای صرف جاذبه‌ها، به‌صورت مستقیم در فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی مقصد مشارکت کنند. قایقرانی دراگون‌بوت نیز با ایجاد فضایی پرنشاط و مبتنی بر کار گروهی، می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از سفر به هرمزگان را برای گردشگران رقم بزند و به متنوع‌سازی محصولات گردشگری استان کمک کند.

محمدی با بیان اینکه توسعه گردشگری دریایی نیازمند معرفی ظرفیت‌های متنوع و فراهم‌کردن تجربه‌های جدید برای گردشگران است، بیان کرد: ترویج رشته‌هایی مانند دراگون‌بوت می‌تواند در کنار جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، انگیزه بیشتری برای سفر به بندرعباس ایجاد کند. همچنین آشنایی راهنمایان گردشگری با این فعالیت‌ها، زمینه معرفی بهتر این ظرفیت به گردشگران و گنجاندن تجربه‌های ورزشی دریایی در برنامه‌های سفر را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به توانمندی ورزشکاران دراگون‌بوت هرمزگان و کسب مدال‌های بین‌المللی توسط اعضای این تیم گفت: برخورداری استان از ورزشکاران توانمند و افتخارآفرین، پشتوانه ارزشمندی برای معرفی و توسعه این رشته است. پیوند میان ظرفیت‌های ورزشی و صنعت گردشگری می‌تواند ضمن معرفی توانمندی‌های بومی هرمزگان، به رونق فعالیت‌های تفریحی دریایی و افزایش جذابیت مقصد برای گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.

انتهای پیام/