۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴

رویداد تجربه‌محور قایقرانی دراگون‌بوت در آب‌های خلیج فارس برگزار شد

رویداد تجربه‌محور قایقرانی دراگون‌بوت در آب‌های خلیج فارس برگزار شد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از برگزاری رویداد تجربه‌محور قایقرانی دراگون‌بوت در آب‌های نیلگون خلیج فارس به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: این رویداد با همکاری هیئت قایقرانی دراگون‌بوت استان و مشارکت جمعی از راهنمایان تور و با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی و جمعی از فعالان گردشگری برگزار شد و فرصتی برای آشنایی نزدیک فعالان گردشگری با یکی از ظرفیت‌های ورزشی و تفریحی دریایی بندرعباس فراهم کرد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هرمزگان در حوزه گردشگری دریایی اظهار کرد: برخورداری از سواحل طولانی، موقعیت جغرافیایی ویژه و دسترسی به آب‌های خلیج فارس، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تفریحی و ورزشی دریایی در استان فراهم کرده است. در این میان، قایقرانی دراگون‌بوت به‌عنوان ورزشی گروهی، مفرح و هیجان‌انگیز می‌تواند به یکی از تجربه‌های جذاب گردشگران در بندرعباس تبدیل شود.

او افزود: رویدادهای تجربه‌محور این امکان را فراهم می‌کنند تا گردشگران به‌جای تماشای صرف جاذبه‌ها، به‌صورت مستقیم در فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی مقصد مشارکت کنند. قایقرانی دراگون‌بوت نیز با ایجاد فضایی پرنشاط و مبتنی بر کار گروهی، می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از سفر به هرمزگان را برای گردشگران رقم بزند و به متنوع‌سازی محصولات گردشگری استان کمک کند.

محمدی با بیان اینکه توسعه گردشگری دریایی نیازمند معرفی ظرفیت‌های متنوع و فراهم‌کردن تجربه‌های جدید برای گردشگران است، بیان کرد: ترویج رشته‌هایی مانند دراگون‌بوت می‌تواند در کنار جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان، انگیزه بیشتری برای سفر به بندرعباس ایجاد کند. همچنین آشنایی راهنمایان گردشگری با این فعالیت‌ها، زمینه معرفی بهتر این ظرفیت به گردشگران و گنجاندن تجربه‌های ورزشی دریایی در برنامه‌های سفر را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به توانمندی ورزشکاران دراگون‌بوت هرمزگان و کسب مدال‌های بین‌المللی توسط اعضای این تیم گفت: برخورداری استان از ورزشکاران توانمند و افتخارآفرین، پشتوانه ارزشمندی برای معرفی و توسعه این رشته است. پیوند میان ظرفیت‌های ورزشی و صنعت گردشگری می‌تواند ضمن معرفی توانمندی‌های بومی هرمزگان، به رونق فعالیت‌های تفریحی دریایی و افزایش جذابیت مقصد برای گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.

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کد خبر 1405071801975
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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