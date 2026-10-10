ثبت بیش از ۲۱ هزار شیء تاریخی در سامانه جام

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید حلاج مقدم امروز شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: موزه‌ها از شاخص‌های توسعه‌ فرهنگی کشور هستند و نقش بی‌بدیلی در معرفی هویت ملی کشور دارند و موزه بزرگ خراسان از مراکز مهم فرهنگی تاریخی استان است که در دوران آرامش پس از جنگ می‌تواند به مقصد بازدید گردشگران تبدیل شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: در همین راستا اداره موزه‌ها و اموال منقول این معاونت طی دو سال آغاز دولت چهاردهم برای کارشناسی، مستندسازی و ثبت اموال در سامانه جام اقدام کرده است.

حلاج مقدم تصریح کرد: در این مدت ۲۱ هزار و ۷۴۲ شیء تاریخی در سامانه جام ثبت، اصلاح و تکمیل اطلاعات انجام شده است.

همچنین حسین عباس زاده رئیس گروه موزه‌ها و اموال تاریخی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری صنایع‌دستی خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: کارشناسی، مستند سازی و ثبت اشیای تاریخی در سامانه جام توسط همکاران امنای اموال انجام شده است، هم‌چنین برخی از اشیای تاریخی نیز در سامانه جام ویرایش و تکمیل اطلاعات شده است.

او افزود: بیشترین تعداد اشیای تاریخی ثبت شده در سامانه جام شامل سکه، اشیای فلزی و نسخ خطی بوده است.

عباس زاده با اشاره به اهمیت تداوم ثبت اشیای تاریخی در سامانه جام اظهار کرد: این کار در سال جاری در حوزه ثبت تابلوهای نقاشی ارزشمند مخزن ادامه دارد.

انتهای پیام/