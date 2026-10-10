به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه تخصصی توسعه گردشگری روستایی با هدف شناسایی ظرفیت‌های گردشگری روستایی، تبادل تجربیات موفق و بررسی راهکارهای توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی، در سالن همایش مجموعه گردشگری آبگرم معدنی هلال فردوس روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه برگزار شد.

در این نشست، مدیرعامل شرکت گردشگری و آب‌درمانی هلال فردوس و مشاور فرماندار در امور توسعه گردشگری، به همراه مدیران و فعالان حوزه گردشگری، اعضای شوراهای اسلامی روستاها، دهیاران و فعالان اقتصادی شهرستان حضور داشتند.

این کارگاه با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده روستایی، تقویت مشارکت جوامع محلی و ایجاد زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، فرصتی برای هم‌اندیشی و تبادل دانش و تجربه میان مسئولان و فعالان محلی فراهم کرد.

انتقال تجربیات موفق روستاهای خراسان جنوبی، تبادل دانش و تجربه میان فعالان محلی شهرستان فردوس و بررسی راهکارهای عملی توسعه گردشگری روستایی از مهم‌ترین محورهای این نشست تخصصی بود. همچنین بر اهمیت نقش مدیریت محلی، مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در شکل‌گیری کسب‌وکارهای گردشگری و تقویت اقتصاد روستاها تأکید شد.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، با ابراز خرسندی از برگزاری این کارگاه، از همکاری و مشارکت گروه «شبکه روستاهای آینده» و شرکت گردشگری و آب‌درمانی هلال فردوس و همچنین حمایت‌های معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان و بخشداران مرکزی و اسلامیه در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

برگزاری این کارگاه در راستای توانمندسازی مدیران محلی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی روستاها و ایجاد زمینه‌های تازه برای رونق اقتصادی مناطق روستایی ارزیابی می‌شود.

توسعه گردشگری روستایی با تکیه بر مشارکت مردم، حفظ هویت بومی و بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه روستاها در چرخه اقتصادی و گردشگری شهرستان فردوس باشد؛ رویکردی که در چارچوب شعار «روستا، فرصت، آینده» دنبال می‌شود.

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