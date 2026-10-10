۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶

برگزاری کارگاه تخصصی توسعه گردشگری روستایی در فردوس/ ضرورت توانمندسازی جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی روستاها

برگزاری کارگاه تخصصی توسعه گردشگری روستایی در فردوس/ ضرورت توانمندسازی جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی روستاها

کارگاه تخصصی توسعه گردشگری روستایی با حضور مدیران و فعالان حوزه گردشگری، اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و فعالان اقتصادی روستاهای مستعد شهرستان فردوس، در مجموعه گردشگری آبگرم معدنی هلال فردوس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه تخصصی توسعه گردشگری روستایی با هدف شناسایی ظرفیت‌های گردشگری روستایی، تبادل تجربیات موفق و بررسی راهکارهای توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی، در سالن همایش مجموعه گردشگری آبگرم معدنی هلال فردوس روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه برگزار شد.

در این نشست، مدیرعامل شرکت گردشگری و آب‌درمانی هلال فردوس و مشاور فرماندار در امور توسعه گردشگری، به همراه مدیران و فعالان حوزه گردشگری، اعضای شوراهای اسلامی روستاها، دهیاران و فعالان اقتصادی شهرستان حضور داشتند.

این کارگاه با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده روستایی، تقویت مشارکت جوامع محلی و ایجاد زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری، فرصتی برای هم‌اندیشی و تبادل دانش و تجربه میان مسئولان و فعالان محلی فراهم کرد.

انتقال تجربیات موفق روستاهای خراسان جنوبی، تبادل دانش و تجربه میان فعالان محلی شهرستان فردوس و بررسی راهکارهای عملی توسعه گردشگری روستایی از مهم‌ترین محورهای این نشست تخصصی بود. همچنین بر اهمیت نقش مدیریت محلی، مشارکت مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در شکل‌گیری کسب‌وکارهای گردشگری و تقویت اقتصاد روستاها تأکید شد.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، با ابراز خرسندی از برگزاری این کارگاه، از همکاری و مشارکت گروه «شبکه روستاهای آینده» و شرکت گردشگری و آب‌درمانی هلال فردوس و همچنین حمایت‌های معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان و بخشداران مرکزی و اسلامیه در برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

برگزاری این کارگاه در راستای توانمندسازی مدیران محلی، شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی روستاها و ایجاد زمینه‌های تازه برای رونق اقتصادی مناطق روستایی ارزیابی می‌شود.

توسعه گردشگری روستایی با تکیه بر مشارکت مردم، حفظ هویت بومی و بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه روستاها در چرخه اقتصادی و گردشگری شهرستان فردوس باشد؛ رویکردی که در چارچوب شعار «روستا، فرصت، آینده» دنبال می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071801977
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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