به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشن روز ملی روستا و عشایر با حضور استاندار خراسان جنوبی، معاون دهیاری‌های وزارت کشور، نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، فرماندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در حاشیه این مراسم، برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای بازی‌های بومی و موسیقی محلی و برپایی غرفه‌های عرضه محصولات کشاورزی و دامی، صنایع‌دستی و فرآورده‌های خانگی اجرا شد. این بخش‌ها ضمن معرفی بخشی از میراث‌فرهنگی ناملموس منطقه، فرصتی برای عرضه تولیدات و دستاوردهای فعالان اقتصادی و هنرمندان محلی فراهم کرد.

آیین زرشک‌چینی؛ پیوند کشاورزی و گردشگری روستایی

یکی از بخش‌های شاخص این رویداد، برگزاری آیین زرشک‌چینی در باغ‌های روستای محمدآباد عَلَم بود؛ آیینی که با معرفی زرشک به‌عنوان یکی از محصولات شاخص کشاورزی منطقه، ظرفیت پیوند میان تولیدات بومی، فرهنگ محلی و گردشگری کشاورزی را برجسته کرد.

حضور مسئولان و گردشگران در این آیین، زمینه آشنایی نزدیک‌تر با شیوه‌های سنتی برداشت محصول، سبک زندگی روستایی و توانمندی‌های اقتصادی منطقه را فراهم آورد و بر اهمیت معرفی جاذبه‌های بومی در رونق گردشگری روستایی تأکید کرد.

برگزاری جشن روز ملی روستا و عشایر در قاینات، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های متنوع روستاهای خراسان جنوبی و توجه به نقش تولیدکنندگان، هنرمندان و جوامع محلی در حفظ میراث فرهنگی، تقویت اقتصاد روستایی و توسعه گردشگری پایدار به شمار می‌رود.

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