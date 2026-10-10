به گزارش میراث آریا، مهدی فخیم‌زاده کارگردان و نویسنده مجموعه «خواب و بیدار» با انتشار اظهاراتی در فضای مجازی تاکید کرد: از زمان پخش «خواب و بیدار» یک این صحبت بود که «خواب و بیدار ۲» را کار کنیم ولی من، تاکنون این کار را نکرده بودم و دو یک کاری را هیچ وقت نکردم.

او افزود: من مقاومت کردم و این کار را نکردم ولی این اواخر کمی بی‌حال بودم و به این سوژه زیاد فکر کردم، تصمیم گرفتم خواب و بیدار دو را بنویسم و بعداً، بسازم.

فخیم زاده گفت: حدود شش ماه طول کشید تا فیلمنامه این کار کامل شد. قسمت دقیق نمی‌توانم بگویم و هیچ وقت قسمت‌بندی نمی‌کنم ولی در ۲۶ قسمت، سناریو را نوشتم و برای تصویب فرستادم و تصویب شد. اکنون در مرحله کارهای اداری، برآورد است و تهیه‌کننده این کار رضا انصاریان است.

فصل نخست خواب و بیدار، از ۲۳ شهریورماه تا ۱۰ اسفندماه سال ۱۳۸۱ از شبکه یک سیما پخش شد.

مجموعه «خواب و بیدار» ماجرای توران یا همان ناتاشا که خلافکاری حرفه‌ای بود با عبدالله پلنگ که اونیز خلافکار سابقه دار است تصمیم می‌گیرند دست به سرقتی مسلحانه بزنند و در این راه باید بدون رد پا از سد ماموران نیروی انتظامی بگذرند و در این مسیر با مشکلات متفاوتی مواجه می‌شوند.

کامران تفتی، لادن طباطبایی، حبیب دهقان نسب، متین عزیزپور، محمد صادقی، دانیال حکیمی، مهدی فخیم زاده، رویا نونهالی و لیلا برخورداری از بازیگران این سریال بودند.

این سریال به تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان تهیه شده بود.

انتهای پیام/