استقبال ۵۹۸ هزار مخاطب سینما در هفته گذشته/ سینماها ۷۵ میلیارد تومان فروختند

به گزارش میراث آریا، بیست‌ونهمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۱۱ مهرماه تا پایان روز جمعه ۱۷ مهرماه در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۵۹۸ هزار و ۴۳۱ مخاطب به فروشی معادل ۷۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۳۶۵ هزار و ۱۷۲ مخاطب و پردیس سینمایی کوروش با میزبانی از ۲۳ هزار و ۶۱۷ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کوروش با ۲۳ هزار و ۶۱۷ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۲۰ هزار و ۳۲۲ مخاطب، پردیس سینمایی سیمرغ مشهد با ۱۱ هزار و ۸۵۰ مخاطب، پردیس سینمایی اکومال کرج با ۱۱ هزار و ۸۰۵ مخاطب و پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۷۲۲ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۳۶۵ هزار و ۱۷۲ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۷۸ هزار و ۲۶۵ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۴۵ هزار و ۳۶۷ مخاطب، فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۳۶ هزار و ۶۷۵ مخاطب و فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۳۰ هزار و ۱۴۳ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته بیست‌ونهم معرفی شدند.

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