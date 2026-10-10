مزرعه ۱۹۰ هکتاری حاج حسن کوهپایه در مسیر تعریف مگاپروژه گردشگری اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده صبح امروز شنبه ۱۸ مهرماه، در جریان سفر یک‌روزه به شهرستان‌های کوهپایه و اردستان و در حاشیه بازدید از مزرعه حاج حسن کوهپایه، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی این مجموعه گفت: این مزرعه وقفی با وسعت حدود ۱۹۰ هکتار، از قابلیت‌های متعددی برای توسعه گردشگری برخوردار است و طرحی استانی با محوریت گردشگری ورزشی در این محدوده با همکاری استاندار اصفهان در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به وجود بناهای تاریخی در این مجموعه ادامه داد: احیای بناهای تاریخی مزرعه و استفاده از آن‌ها به‌عنوان لوکیشن فیلم‌های تاریخی، در کنار ایجاد زیرساخت‌های گردشگری ورزشی و توسعه گردشگری کشاورزی، می‌تواند زمینه بهره‌برداری چندمنظوره از این ظرفیت تاریخی را فراهم کند.

کرم‌زاده با اشاره به وجود قنات و قابلیت ایجاد باغ‌های پسته در این مزرعه افزود: توسعه گردشگری کشاورزی در کنار سایر فعالیت‌های گردشگری، می‌تواند به تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری منطقه و تقویت نقش این مجموعه در رونق اقتصادی شهرستان کوهپایه کمک کند.

او با اشاره به برخورداری این محدوده از دسترسی جاده‌ای، برق و بخشی از زیرساخت‌های موردنیاز تصریح کرد: در صورت شکل‌گیری سرمایه‌گذاری، برای کمک به تأمین زیرساخت‌هایی از جمله راه دسترسی و گازرسانی نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت احیای این مجموعه تاریخی گفت: مزرعه حاج حسن از ظرفیت‌های مستعد برای تعریف یک مگاپروژه در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی شهرستان کوهپایه برخوردار است و احیای آن می‌تواند سهم مؤثری در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی این منطقه داشته باشد.

سامان‌دهی ظرفیت‌های تاریخی روستای فشارک در دستور کار قرار گرفت

کرم‌زاده همچنین با اشاره به بازدید از روستای فشارک در جریان این سفر ادامه داد: در این روستا حدود هفت بنای تاریخی با وضعیت‌های متفاوت مالکیتی، اعم از خصوصی و عمومی، شناسایی‌شده است که برخی از آن‌ها در فهرست بناهای دارای اولویت قرارگرفته‌اند و برخی دیگر نیز به بررسی و برنامه‌ریزی تکمیلی نیاز دارند.

او افزود: تهیه طرحی جامع برای سامان‌دهی و معرفی فشارک به‌عنوان روستایی تاریخی و گردشگری، در دستور کار معاونت میراث‌فرهنگی استان قرار خواهد گرفت تا اقدامات توسعه‌ای و عمرانی در این محدوده، با ملاحظات و ضوابط حفاظت از میراث‌فرهنگی هماهنگ شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان گفت: اجرای طرح‌های مرتبط با بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های اجرایی در این روستا باید با ضوابط میراث‌فرهنگی همخوانی داشته باشد تا ضمن بهبود شرایط سکونت و توسعه گردشگری، ارزش‌های تاریخی و معماری بافت روستا نیز حفظ شود.

کرم‌زاده همچنین با اشاره به فعالیت دو کاروانسرای مرمت‌شده و در حال بهره‌برداری در این محدوده جغرافیایی تأکید کرد: مشکلات موجود در این مجموعه‌ها نیز پیگیری خواهد شد تا روند بهره‌برداری از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری منطقه با موانع کمتری همراه باشد.

این بازدید با حضور فرماندار شهرستان کوهپایه انجام شد و در جریان آن، ظرفیت‌های احیای بناهای تاریخی، توسعه زیرساخت‌ها و پیوند میراث‌فرهنگی با فعالیت‌های گردشگری در این شهرستان موردتوجه قرار گرفت.

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