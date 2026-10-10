۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳

مهارت پخت آش جوش‌وَره قاینات در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

مهارت پخت آش جوش‌وَره قاینات در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: مهارت پخت آش جوش‌وَره شهرستان قاینات، به‌عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ غذایی و دانش بومی منطقه، به دلیل برخورداری از ارزش‌های مردم‌شناختی و انتقال نسل‌به‌نسل، در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریبا کاهنی روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آش جوش‌وَره از خوراک‌های سنتی شهرستان قاینات و روستاهای اطراف آن است که تهیه آن با بهره‌گیری از گیاهان خودرو و دانش بومی آشپزی، بخشی از فرهنگ غذایی و شیوه زندگی مردم این منطقه را بازتاب می‌دهد.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این غذای محلی به‌ویژه در ایام نوروز و در دورهمی‌های خانوادگی و جمعی طبخ می‌شود و از جمله خوراک‌هایی است که پیوند میان طبیعت، معیشت، آیین‌های خانوادگی و سنت‌های دیرینه مردم منطقه را به نمایش می‌گذارد.

او درباره شیوه تهیه آش جوش‌وَره بیان کرد: ماده اصلی این خوراک، سبزی محلی موسوم به «سوزی» است که در فصل بهار در زمین‌های زعفران می‌روید. این سبزی پس از جمع‌آوری، همراه با پیاز، سیر و ادویه تفت داده می‌شود و در میان خمیری تهیه‌شده از آرد، آب و ادویه قرار می‌گیرد. سپس قطعات خمیرِ پُرشده در آش انداخته می‌شوند تا بپزند.

کاهنی ادامه داد: ویژگی شاخص این غذا، حجیم‌شدن خمیرها هنگام جوشیدن در آش است؛ به‌گونه‌ای که خمیرها پف می‌کنند و اصطلاحاً «وَره» می‌آیند. نام این خوراک نیز با همین ویژگی و شیوه پخت آن پیوند دارد.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت ثبت این مهارت در فهرست میراث ناملموس کشور اظهار کرد: ارزش آش جوش‌وَره تنها به شیوه تهیه و مواد اولیه آن محدود نمی‌شود، بلکه دانش شناخت و استفاده از گیاهان محلی، مهارت آماده‌سازی مواد، شیوه پخت و جایگاه این خوراک در مناسبات اجتماعی و دورهمی‌های مردم، بخشی از ارزش‌های مردم‌شناختی آن را شکل می‌دهد.

او تأکید کرد: ثبت این مهارت، گامی در مسیر شناسایی و صیانت از فرهنگ غذایی خراسان جنوبی است؛ فرهنگی که در آن، شناخت طبیعت، استفاده از ظرفیت‌های بومی و شیوه‌های سنتی تهیه خوراک، بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی جوامع محلی محسوب می‌شود.

کاهنی در پایان خاطرنشان کرد: برای پاسداشت فرهنگ غذایی و پیشینه ارزشمند خوراک‌های بومی استان، ضروری است از این میراث به‌جامانده از نیاکان حمایت کنیم و با معرفی، مستندسازی و ترویج آن، زمینه آشنایی نسل امروز با سنت‌های اصیل منطقه را فراهم آوریم. ثبت ملی مهارت پخت آش جوش‌وَره نیز فرصتی برای تقویت این پیوند فرهنگی و انتقال این دانش ارزشمند به نسل‌های آینده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071801982
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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