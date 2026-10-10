به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید فرماندار سرایان با هدف بررسی وضعیت فعالیت کارگاه تجمیعی تراش سنگ شجر سرایان، شناسایی موانع تولید و پیگیری مشکلات صنعتگران روز پنج‌شنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ انجام شد.

در جریان این بازدید، فرماندار و معاون عمرانی فرمانداری ضمن بازدید از بخش‌های مختلف کارگاه، با صنعتگران و تولیدکنندگان گفت‌وگو کردند و در جریان مسائل مرتبط با روند تولید، وضعیت تجهیزات، تأمین مواد اولیه، بازاریابی و فروش محصولات قرار گرفتند.

فعالان این حوزه نیز مسائل و دغدغه‌های خود را در زمینه تداوم فعالیت‌های تولیدی و توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مطرح کردند.

در پایان این بازدید، مقرر شد مشکلات مطرح‌شده به‌صورت ویژه بررسی و موضوعات مرتبط با رفع موانع فعالیت صنعتگران از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.

توجه به ظرفیت‌های بومی شهرستان سرایان در حوزه صنایع‌دستی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و تلاش برای رفع موانع تولید، می‌تواند زمینه تقویت اشتغال، توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و افزایش ارزش افزوده محصولات بومی منطقه را فراهم کند.

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