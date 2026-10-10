کودکان شوشی با طبیعت و زیستگاه گوزن زرد ایرانی آشنا شدند

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی بویری امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۵، اظهار کرد: در برنامه آموزشی و فرهنگی، کودکان ضمن حضور در پارک ملی کرخه و بازدید از بیشه و رودخانه کرخه از زیستگاه گوزن زرد ایرانی، به‌عنوان یکی از گونه‌های ارزشمند و نیازمند حفاظت حیات‌وحش کشور از نزدیک بازدید و با جلوه‌های طبیعی این زیست‌بوم، تنوع پرندگان و اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی آشنا شدند.

مدیرپایگاه میراث جهانی شوش با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از روش‌های جذاب و تجربه‌محور در آموزش کودکان خاطرنشان کرد: آشنایی مستقیم کودکان با طبیعت، مشاهده حیات‌وحش و حضور در محیط‌های طبیعی، تأثیر بسزایی در شکل‌گیری نگرش مسئولانه آنان نسبت به محیط زیست دارد.

او افزود: باور داریم کودکانی که از همان سال‌های نخست زندگی با ارزش طبیعت آشنا می‌شوند، در آینده می‌توانند به حامیان جدی محیط زیست و میراث طبیعی کشور تبدیل شوند.

بویری ادامه داد: دراین برنامه لیلا چنانی، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان شوش، با اجرای برنامه قصه‌گویی، فضایی شاد و آموزنده برای کودکان فراهم کرد و از ظرفیت قصه و روایت برای انتقال مفاهیم مرتبط با طبیعت و حفاظت از محیط زیست و همچنین گوزن زرد ایرانی بهره گرفت.

او گفت: همچنین کارگاه آموزشی محیط زیست توسط امید رحیمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه، و احمد زالی، مدیر انجمن دوستداران شهر و طبیعت شهرستان شوش، با محوریت پیشینه تاریخی زیست گوزن زرد با استناد به شواهد باستانی و آثار موزه‌ای و معرفی گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث جهانی شوش با اشاره به استقبال درخور توجه کودکان از این برنامه فرهنگی ابراز کرد: برگزاری چنین رویدادهایی گامی مؤثر در مسیر پیوند آموزش، فرهنگ، طبیعت و میراث فرهنگی است و می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و دغدغه‌مند نسبت به حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و فرهنگی کشور باشد.

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