چرا نباید بتوانیم با تکیه بر میراث غنی ایران، بهتر از ترکیه گردشگر جذب کنیم؟/ گشایش بارگاه شمس، افتخاری برای فرهنگ ایران و فرصتی برای توسعه گردشگری است

مهوش وقاری، بازیگر سینما و تلویزیون، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به حضور خود در آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در خوی، اظهار کرد: مولانا برای همه ایرانیان جایگاه ویژه‌ای دارد، بااین‌حال، گویی همواره این تردید را برای ما ایجاد کرده‌اند که مولانا به ایران تعلق دارد یا متعلق به سرزمینی دیگر است.

او با ابراز خرسندی از گشایش بارگاه شمس تبریزی، افزود: بازگشایی این مجموعه به همت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موجب خوشحالی و افتخار بود. مراسم ویژه‌ای برای این رویداد برگزار شد و خوشحالم که فرصت حضور در آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی را پیدا کردم.

این بازیگر سینما و تلویزیون، برگزاری این آیین را اقدامی ارزشمند و متفاوت در پاسداشت میراث فرهنگی ایران دانست و با اشاره به حضور گسترده مردم در محل برگزاری مراسم، تصریح کرد: جمعیت بسیاری برای حضور در این رویداد آمده بودند و این استقبال، نشان‌دهنده علاقه مردم به شمس تبریزی است. این مراسم برای مردم آذربایجان‌غربی نیز اتفاقی ویژه و پراهمیت بود و لازم است از همه دست‌اندرکارانی که در برگزاری آن نقش داشتند، قدردانی کرد.

وقاری در ادامه، با اشاره به تجربه ترکیه در معرفی مولانا و برگزاری تورهای گردشگری برای بازدید از آرامگاه او، بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فرهنگی ایران برای توسعه گردشگری تاکید کرد و گفت: ترکیه برای بازدید از آرامگاه مولانا تورهای گردشگری برگزار می‌کند، تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌دهد، گردشگر جذب می‌کند و از این طریق درآمد به دست می‌آورد. چرا ما نتوانیم با تکیه بر ظرفیت‌های خود، حتی بهتر از ترکیه در این زمینه عمل کنیم؟ ظرفیت‌های فرهنگی ما بسیار گسترده است و از پیشینه‌ای غنی برخورداریم که در طول تاریخ تا امروز همراه ما بوده است.

او ادامه داد: ما نیز می‌توانیم با برنامه‌ریزی مناسب، معرفی شایسته مفاخر فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، عملکرد موفقی در جذب گردشگران داشته باشیم و زمینه حضور بیشتر گردشگران داخلی و خارجی را در کشور فراهم کنیم.

این بازیگر با تاکید بر اهمیت گشایش بارگاه شمس تبریزی برای توسعه منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: بازگشایی بارگاه شمس می‌تواند در ابعاد و زمینه‌های مختلف زندگی مردم اثرگذار باشد، به‌ویژه برای اهالی خوی و استان آذربایجان غربی که این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه باشد.

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