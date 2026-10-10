ورود ۷ اتوبوس برقی ۱۸ و ۲۶ متری به گمرک کشور

به گزارش میراث آریا، محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره به ورود این محموله در شرایط تحریم و محاصره گفت: این محموله شامل ۲دستگاه اتوبوس برقی ۲۶ متری، پنج دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری و ۱۰ دستگاه شارژر پرتابل مخصوص این اتوبوس‌هاست.

او با تأکید بر نیاز شهر تهران به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی پاک افزود: از گمرک ایران درخواست داریم هرچه سریع‌تر نسبت به ترخیص این وسایل نقلیه اقدام کند تا زمینه بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

بر اساس این گزارش، شارژرهای پرتابل واردشده برای همین اتوبوس‌ها تأمین شده‌اند و امکان شارژ انعطاف‌پذیرتر ناوگان را فراهم می‌کنند.

به گفته هرمزی، ورود اتوبوس‌های برقی می‌تواند گامی در راستای کاهش وابستگی ناوگان به سوخت‌های فسیلی، کاهش آلاینده‌های هوا و توسعه حمل‌ونقل عمومی کم‌کربن باشد. در شرایطی که تحریم‌ها انتقال تجهیزات و ناوگان را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است، ورود این تعداد اتوبوس و شارژر پرتابل از نظر تأمین ناوگان و زیرساخت شارژ اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران تأکید کرد که ترخیص سریع این محموله از گمرک، نقش مستقیمی در آماده‌سازی و بهره‌برداری زودتر از این ناوگان دارد. به گفته او، هرگونه تأخیر در ترخیص، روند تجهیز و راه‌اندازی اتوبوس‌ها را کند می‌کند و موجب می‌شود ناوگان جدید دیرتر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

هرمزی افزود: ناوگان جدید پس از طی مراحل گمرکی و تشریفات قانونی، برای ورود به چرخه حمل‌ونقل عمومی آماده خواهد شد. شهرداری تهران امیدوار است با همکاری گمرک ایران، این محموله در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص شود تا شهروندان از آثار آن در بهبود خدمات حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران همچنین خاطرنشان کرد: تداوم ورود اتوبوس‌های برقی و تجهیزات شارژ، به‌عنوان بخشی از راهبرد توسعه ناوگان پاک، می‌تواند در کاهش ترافیک، مدیریت مصرف سوخت و ارتقای کیفیت هوا مؤثر باشد.

انتهای پیام/