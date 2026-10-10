به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر محمدی روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ گفت: رویداد استارت‌آپ با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی تجربه گردشگری برگزار شد و طی آن ایده‌های ارائه‌شده در زمینه کاربرد فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در صنعت گردشگری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری قزوین افزود: در این رویداد در مجموع ۲۵ ایده در حوزه‌های مختلف گردشگری ثبت و ارائه شد که پس از طی مراحل ارزیابی و توسعه، دو ایده خلاقانه و دارای ظرفیت اجرایی برای ادامه مسیر انتخاب شدند.

محمدی ادامه داد: دو تیم منتخب در ادامه فرآیند طراحی و توسعه، موفق به ساخت نمونه اولیه محصول شدند و در حال حاضر این دو طرح در مرحله تکمیل و آماده‌سازی برای اجرای عملیاتی قرار دارند.

او خاطرنشان کرد: طراحی بازی هوشمند گردشگری و سیستم توصیه‌گر هوشمند سفر دو ایده منتخب این رویداد هستند که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، با هدف ارائه تجربه‌ای متفاوت و هوشمندتر به گردشگران در حال تکمیل و توسعه‌اند.

معاون گردشگری و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: این رویداد در راستای حرکت به سمت گردشگری هوشمند و استفاده از راهکارهای فناورانه برای پاسخ به نیازهای جدید گردشگران برگزار شد و تلاش داشت زمینه‌ای برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به محصولات و خدمات قابل اجرا در صنعت گردشگری فراهم کند.

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