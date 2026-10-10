مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به بازدید خود از پروژه بارگاه شمس تبریزی در سال گذشته و افتتاح این مجموعه در روزهای اخیر، اظهار کرد: سال گذشته، احتمالا در آذر یا دی‌ماه، با هدف بررسی وضعیت آرامگاه شمس تبریزی و امکان انجام اقداماتی برای توسعه این مجموعه به خوی سفر کردم. در آن زمان، پروژه هنوز پیشرفت چندانی نداشت و به گفته مسئولان محلی، میزان پیشرفت آن حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد برآورد می‌شد.

او افزود: به همین دلیل، افتتاح بارگاه شمس تبریزی برای من بسیار جالب و در عین حال شگفت‌انگیز بود، چراکه در کشور ما کمتر شاهد آن هستیم که یک پروژه مهم با چنین سرعتی به سرانجام برسد. به اعتقاد من، این اقدام شایسته احترام و قدردانی است.

رحمانیان با اشاره به نقش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیشبرد این طرح تصریح کرد: این وزارتخانه به‌عنوان متولی حوزه میراث‌فرهنگی، نقش مهمی در پیشبرد پروژه ایفا کرد و توانست زمینه همگرایی میان مجموعه مدیریت محلی، از جمله استانداری، شهرداری و شورای شهر را فراهم کند. باید برای این عملکرد، سرعت عمل و هماهنگی ایجادشده احترام قائل شد.

مدیرمسئول روزنامه شرق با تاکید بر جایگاه فرهنگی شمس تبریزی در تاریخ عرفان و ادبیات ایران ادامه داد: با افتتاح این مجموعه، آرزوی دیرینه بخشی از جامعه ایران، به‌ویژه مردم خوی و آذربایجان، محقق شد و سرانجام پس از قرن‌ها، آرامگاهی متناسب با جایگاه شمس تبریزی احداث شد؛ شخصیتی که مولانا نیز از او به‌عنوان استاد خود یاد می‌کرد.

مسیر گردشگری شمس، مولانا، عطار و خیام؛ فرصتی برای پیوند فرهنگ و اقتصاد

رحمانیان در ادامه، با اشاره به ظرفیت پیوند میان مقاصد مرتبط با مفاخر عرفان و ادب فارسی، اظهار کرد: امیدوارم همان‌طور که وزیر میراث‌فرهنگی نیز اشاره کردند، مسیر گردشگری فرهنگی از قونیه تا بارگاه شمس تبریزی در خوی و سپس آرامگاه عطار و خیام در نیشابور، به شکل‌گیری جریانی مهم در عرصه فرهنگی و اقتصادی کشور منجر شود.

او با قدردانی از دست‌اندرکاران اجرای پروژه افزود: من به سهم خود از همه کسانی که در تحقق این طرح نقش داشتند، صمیمانه سپاسگزارم، از کارگران و استادکارانی که در مراحل ساخت فعالیت کردند تا مدیران، مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی و رئیس‌جمهوری که از این طرح حمایت کردند.

مدیرمسئول روزنامه شرق تاکید کرد: امیدوارم این تجربه به الگویی برای اجرای پروژه‌های عمرانی کشور، به‌ویژه در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، تبدیل شود؛ چراکه در سال‌های گذشته، پروژه‌های متعددی آغاز شده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند. به ثمر رسیدن پروژه بارگاه شمس می‌تواند زمینه‌ساز تغییر این رویه و تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در اجرای طرح‌های عمرانی باشد.

بارگاه شمس تبریزی؛ ظرفیتی برای ارتقای جایگاه جهانی ایران

رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت بین‌المللی پیوند میان شمس تبریزی و مولانا، گفت: افتتاح این مجموعه قطعا می‌تواند در معرفی جهانی ایران تأثیرگذار باشد. پیوند عمیق میان شمس تبریزی و مولانا و جایگاهی که مولانا امروز در قونیه ترکیه دارد، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که در خوی نیز مجموعه‌ای فرهنگی و گردشگری متناسب با جایگاه شمس شکل بگیرد.

او ادامه داد: این اتفاق می‌تواند توجه ایرانیان داخل و خارج از کشور و همچنین علاقه‌مندان بین‌المللی شمس و مولانا را بیش از پیش به ظرفیت‌های فرهنگی ایران جلب کند. بسیاری از گردشگران با هدف بازدید از آرامگاه مولانا به قونیه سفر می‌کنند و این امکان وجود دارد که با معرفی مناسب بارگاه شمس تبریزی، خوی نیز به یکی از مقاصد مهم این گردشگران تبدیل شود.

مدیرمسئول روزنامه شرق با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از این ظرفیت خاطرنشان کرد: در صورت برنامه‌ریزی مناسب، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی مؤثر این ظرفیت در سطح بین‌المللی، بارگاه شمس تبریزی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ورود گردشگران فرهنگی، رونق اقتصادی منطقه و تقویت جایگاه ایران در شبکه گردشگری مرتبط با شمس و مولانا باشد.

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