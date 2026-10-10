به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز شنبه ۱۸ مهرماه جاری در جریان بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان اردبیل، گفت: در این نمایشگاه توانمندی‌های بسیار ارزشمند بانوان استان در رشته‌های مختلف از جمله صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به نمایش گذاشته شده و قابل توجه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: وظیفه ما به عنوان دستگاه‌های اجرایی حمایت از این عزیزان است و در مواردی مانند تامین فضا و محل برای تولید آثار، بازاریابی و فروش و همچنین تامین تسهیلات و نقدینگی برای حمایت از صنعتگران و هنرمندان برنامه‌ریزی انجام شده است.

او تاکید کرد: همچنین یکی از نیازهای اصلی جامعه صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی ایجاد محل دائمی برای نمایش و عرضه مستقیم آثار است که اگر این محل ایجاد شود می‌تواند در چرخه اقتصادی جامعه صنعتگران موثر باشد.

جباری ادامه داد: همچنین برخی واحدهای دانش‌بنیان نیز در حوزه تولیدات بانوان و صنایع‌دستی فعال هستند که نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت برای تجاری‌سازی اقدامات خود دارند و ما از سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه حمایت می‌کنیم.

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