۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۱

کارگاه ۲روزه نقاشی روی چوب با رویکرد بازآفرینی هنرهای سنتی در قزوین برگزار شد

کارگاه ۲روزه نقاشی روی چوب با رویکرد بازآفرینی هنرهای سنتی در قزوین برگزار شد

رویداد ۲روزه نقاشی روی چوب با رویکرد بازآفرینی هنرهای سنتی قزوین با حضور استاد هاله رحمانی و جمعی از هنرمندان این رشته در عمارت تاریخی داعی برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، میثاق گودرزی  روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری این رویداد گفت: کارگاه آموزشی نقاشی روی چوب به‌مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف توسعه و ترویج هنرهای بومی و سنتی استان قزوین، حفظ و بازآفرینی نقوش و الگوهای هنری به‌جامانده از گذشته و ایجاد زمینه برای مطالعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنرهای سنتی استان برگزار شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان قزوین افزود: در این کارگاه، ۱۰ هنرمند فعال در حوزه نقاشی سنتی با بهره‌گیری از تکنیک‌های سنتی و نوین، به بازتولید و بازآفرینی نقوش و تزئینات برگرفته از میراث هنری قزوین پرداختند.

گودرزی ادامه داد: تمرکز این دوره بر نقوش سنتی به‌کاررفته در آثار تاریخی استان، تزئینات چوبی بناهای دوره قاجار و جزئیات هنری اشیای کاربردی همچون قاب آینه‌ها و دیگر آثار صنایع‌دستی سنتی  بود  تا ضمن جلوگیری از فراموشی الگوهای اصیل، زمینه انتقال و احیای این نقوش در قالب‌های جدید فراهم شود.

او خاطرنشان کرد: این رویداد همچنین فرصتی برای هنرمندان فراهم کرد تا با مطالعه دقیق‌تر تاریخ هنر قزوین، ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده میراث هنری استان را شناسایی و در تولید آثار جدید مورد استفاده قرار دهند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405071802006
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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