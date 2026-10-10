به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تبار قریب ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه گردشگری در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: باتوجه به ظرفیت‌های غنی و متنوع گردشگری روستایی و عشایری خوزستان و ضرورت معرفی هرچه بیشتر این توانمندی‌ها برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار، اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان با رویکردی فعالانه در بخش گردشگری، در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور حضور یافته است.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: در این رویداد، شاهد حضور پررنگ اقامتگاه‌های بوم‌گردی و گروه‌های آیینی و قومی استان هستیم که با هدف معرفی توانمندی‌های تأسیسات گردشگری، ارائه ظرفیت‌های موجود برای ایجاد تأسیسات جدید در مناطق روستایی و بازنمایی رویدادهای گردشگری استان فعالیت می‌کنند.

او ادامه داد: در غرفه خوزستان، علاوه بر معرفی جاذبه‌های بکر طبیعی و تاریخی روستاها، شاهد ارائه موسیقی محلی، آداب و رسوم اصیل، صنایع‌دستی، پوشش‌های سنتی و فرهنگ غنی اقوام مختلف استان هستیم که این موضوع تصویری جذاب و واقعی از زندگی و پویایی در مناطق عشایری و روستایی خوزستان را برای بازدیدکنندگان به نمایش می‌گذارد.

قریب ضمن تأکید بر اهمیت معرفی هوشمندانه ظرفیت‌های بومی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای تعامل با فعالان حوزه گردشگری است تا بتوانیم با بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی، بسترهای توسعه اقتصادی و فرهنگی را در روستاها و مناطق عشایری استان خوزستان بیش از پیش فراهم آوریم.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان است و غرفه استان خوزستان در سالن ۱۰/۱۱، به نمایش بخشی از این توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هنری اختصاص یافته است.

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