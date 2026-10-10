۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۲

از بوم‌گردی تا معرفی آیین‌های عشایری / خوزستان در نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی می‌درخشد

از بوم‌گردی تا معرفی آیین‌های عشایری / خوزستان در نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی می‌درخشد

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان از ارائه ظرفیت‌های بی‌بدیل گردشگری روستایی و عشایری استان در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور خبر داد و حضور اقوام و اقامتگاه‌های بوم‌گردی را فرصتی طلایی برای معرفی جاذبه‌های کمتر دیده‌شده این دیار دانست.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تبار قریب ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه گردشگری در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: باتوجه به ظرفیت‌های غنی و متنوع گردشگری روستایی و عشایری خوزستان و ضرورت معرفی هرچه بیشتر این توانمندی‌ها برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذار، اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان با رویکردی فعالانه در بخش گردشگری، در ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور حضور یافته است.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: در این رویداد، شاهد حضور پررنگ اقامتگاه‌های بوم‌گردی و گروه‌های آیینی و قومی استان هستیم که با هدف معرفی توانمندی‌های تأسیسات گردشگری، ارائه ظرفیت‌های موجود برای ایجاد تأسیسات جدید در مناطق روستایی و بازنمایی رویدادهای گردشگری استان فعالیت می‌کنند.

او ادامه داد: در غرفه خوزستان، علاوه بر معرفی جاذبه‌های بکر طبیعی و تاریخی روستاها، شاهد ارائه موسیقی محلی، آداب و رسوم اصیل، صنایع‌دستی، پوشش‌های سنتی و فرهنگ غنی اقوام مختلف استان هستیم که این موضوع تصویری جذاب و واقعی از زندگی و پویایی در مناطق عشایری و روستایی خوزستان را برای بازدیدکنندگان به نمایش می‌گذارد.

قریب ضمن تأکید بر اهمیت معرفی هوشمندانه ظرفیت‌های بومی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای تعامل با فعالان حوزه گردشگری است تا بتوانیم با بهره‌گیری از توانمندی‌های محلی، بسترهای توسعه اقتصادی و فرهنگی را در روستاها و مناطق عشایری استان خوزستان بیش از پیش فراهم آوریم.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان است و غرفه استان خوزستان در سالن ۱۰/۱۱، به نمایش بخشی از این توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هنری اختصاص یافته است.

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کد خبر 1405071802008
سیدجواد خراسانی
دبیر محمد آوخ

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