به گزارش میراث آریا، مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور هراز، محدوده سه‌راهی چلاو در مسیر رفت‌وبرگشت خبر داد و اعلام کرد که در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های شمالی و غربی کشور بارش باران گزارش شده است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در محورهای چالوس و فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت در مسیر رفت‌وبرگشت روان است.

همچنین محور هراز و آزادراه قزوین- رشت با بارش باران همراه هستند و سایر محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی گزارش شده‌اند.

در سایر محورهای مواصلاتی کشور نیز ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران، در محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، در برخی محورهای مواصلاتی استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، کردستان و کرمانشاه نیز بارش باران جریان دارد.

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