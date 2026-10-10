گردشگری روستایی و عشایری؛ پیوند هویت بومی با توسعه پایدار گردشگری ایران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور در جریان بازدید از نمایشگاه گردشگری روستایی و عشایری تهران، با اشاره به تنوع اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی ایران اظهار کرد: روستاها و مناطق عشایری کشور، علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، حامل بخش مهمی از هویت و اصالت زندگی ایرانی هستند و بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی گردشگری داخلی قرار دهد.

وی با بیان اینکه گردشگری روستایی و عشایری صرفاً به بازدید از جاذبه‌های طبیعی یا عرضه محصولات بومی محدود نمی‌شود، افزود: آداب‌ورسوم، آیین‌های محلی، معماری بومی، خوراک‌های سنتی، صنایع‌دستی و شیوه‌های زندگی جوامع محلی، سرمایه‌هایی ارزشمند برای طراحی تجربه‌های متفاوت سفر و معرفی فرهنگ ایرانی به گردشگران داخلی و خارجی هستند.

معاون گردشگری کشور، توسعه این بخش را مستلزم پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی، برنامه‌ریزی گردشگری و مشارکت جوامع محلی دانست و تصریح کرد: زمانی می‌توان از گردشگری به‌عنوان ابزاری برای توسعه پایدار مناطق روستایی سخن گفت که منافع حاصل از آن به بهبود معیشت ساکنان، تقویت کسب‌وکارهای بومی و ایجاد فرصت‌های اشتغال منجر شود و در عین حال، حفاظت از محیط‌زیست و میراث فرهنگی منطقه نیز مورد توجه قرار گیرد.

محسنی‌بندپی همچنین با اشاره به فعالیت‌های دفتر توسعه گردشگری داخلی در حوزه روستاهای گردشگری، شناسایی و معرفی ظرفیت‌های مستعد روستایی را از محورهای مهم توسعه گردشگری کشور برشمرد. در این چارچوب، توجه به توانمندی‌های هر منطقه، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، تقویت زیرساخت‌های موردنیاز و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر جوامع محلی در زنجیره ارزش سفر، از الزامات بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های روستایی و عشایری به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حضور روستاهای ایرانی در برنامه «بهترین روستاهای گردشگری» سازمان جهانی گردشگری ملل متحد، این ظرفیت بین‌المللی را فرصتی برای معرفی چهره متنوع فرهنگی و طبیعی ایران دانست. روستاهایی همچون کندوان، شفیع‌آباد، کندلوس و سهیلی که در دوره‌های مختلف این برنامه مورد توجه قرار گرفته‌اند، نمونه‌هایی از توانمندی‌های روستایی کشور در عرصه گردشگری هستند.

معاون گردشگری کشور در ادامه، معرفی روستاهای واجد شرایط در سطح بین‌المللی را نیازمند توجه هم‌زمان به اصالت فرهنگی، حفاظت از منابع طبیعی، کیفیت تجربه گردشگر و پایداری اقتصادی جوامع میزبان دانست. به این ترتیب، حضور در برنامه‌های بین‌المللی گردشگری روستایی می‌تواند در کنار معرفی ظرفیت‌های ایران، زمینه تبادل تجربه و ارتقای استانداردهای توسعه گردشگری در این مناطق را نیز فراهم کند.

محسنی‌بندپی با اشاره به اهمیت نمایشگاه گردشگری روستایی و عشایری در معرفی قابلیت‌های استان‌های مختلف کشور، بر نقش چنین رویدادهایی در آشناسازی مخاطبان با جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده، محصولات بومی و فرصت‌های متنوع سفر تأکید کرد. این نمایشگاه‌ها می‌توانند زمینه ارتباط میان فعالان گردشگری، تولیدکنندگان محلی، عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگی و اقتصادی و برنامه‌ریزان حوزه سفر را تقویت کنند.

وی در پایان، توسعه گردشگری روستایی و عشایری را فرصتی برای گسترش مقاصد سفر، تقویت اقتصاد محلی و صیانت از میراث زنده ایران دانست و بر ضرورت بهره‌گیری برنامه‌ریزی‌شده از ظرفیت‌های این حوزه در مسیر توسعه متوازن گردشگری کشور تأکید کرد.

بازدید معاون گردشگری کشور از این نمایشگاه با همراهی مدیرکل گردشگری داخلی و کارشناسان حوزه روستا و عشایر انجام شد.

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