به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در نشستی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل میراث‌فرهنگی و مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان طرح جامع و تفضیلی شهرک گردشگری قائم مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که روز جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد، آخرین وضعیت اقدامات انجام شده برای پیشبرد اجرای طرح شهرک گردشگری قائم مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط گزارشی از عملکرد، اقدامات انجام شده و روند پیگیری برنامه‌های محوله ارائه کردند و درباره مهم‌ترین مسائل و موانع پیش‌روی طرح، فرآیندهای اداری و فنی، الزامات اجرایی و نحوه هماهنگی دستگاه‌های مسئول بحث و تبادل نظر کردند.

حق لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در این نشست با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مراحل مختلف اجرای طرح اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید ضمن پیگیری دقیق وظایف و مسئولیت‌های خود، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها راهکار عملیاتی ارائه کنند تا تصمیمات اتخاذ شده در جلسات هیئت‌ امنا به مرحله اجرا برسد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای اجرای شهرک قائم(عج) گفت: استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی می‌تواند روند اجرای پروژه را تسهیل کند و امیدواریم با پیگیری مصوبات و همکاری مجموعه مدیریت استان، شاهد پیشرفت بیشتر این طرح باشیم.

مهدوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین نیز شهرک قائم(عج) را دارای ظرفیت قابل توجه در حوزه گردشگری دانست و اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی از نیازهای مهم بخش گردشگری استان است و اجرای طرح‌هایی از این دست می‌تواند به تقویت ظرفیت گردشگری و افزایش ماندگاری گردشگران در قزوین کمک کند.

انتهای پیام/