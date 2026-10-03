https://www.chtn.ir/x4wSd۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۷ کد خبر 1405071802022 فیلم خبری بازدید وزیر میراث فرهنگی از بندر تاریخی سیراف وزیر میراث فرهنگی از بندر تاریخی سیراف بازدید کرد. دریافت 7 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405071802022 اکرم خشنود دبیر محمد آوخ برچسبها سيراف بوشهر گردشگری خلیجفارس،بوشهر پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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