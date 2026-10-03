۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۷

بازدید وزیر میراث فرهنگی از بندر تاریخی سیراف

بازدید وزیر میراث فرهنگی از بندر تاریخی سیراف

وزیر میراث فرهنگی از بندر تاریخی سیراف بازدید کرد.

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کد خبر 1405071802022
اکرم خشنود
دبیر محمد آوخ

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