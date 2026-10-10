به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی صادقی عصر روز جمعه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۵ در جشنواره ترش و شیرین روستای سوکهریز، روستاها را ریشه‌های تمدن و فرهنگ جامعه دانست و اظهار کرد: روستاها با پیشینه تمدنی چند هزار ساله، همواره کانون زندگی، آبادانی و شکل‌گیری هویت فرهنگی و اجتماعی بوده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ میراث فرهنگی و بومی افزود: لهجه‌ها، زبان‌ها و هنرهای محلی بخشی از هویت فرهنگی ما هستند و باید قدر داشته‌هایی را بدانیم که نسل به نسل به ما منتقل شده‌اند و برای حفظ و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده تلاش کنیم.

او با بیان اینکه روستایی بودن مایه افتخار است، تصریح کرد: همان‌گونه که ریشه، عامل استواری و حیات یک درخت است، روستاها نیز ریشه‌های درخت تمدن و فرهنگ ما هستند و حفظ این ریشه‌ها برای تداوم هویت جامعه اهمیت دارد.

صادقی ادامه داد: روستا صرفاً به ساختمان، راه و امکانات زیرساختی محدود نمی‌شود؛ بلکه زمانی روستا حیات واقعی خود را دارد که مردم در آن سکونت داشته باشند و زندگی در آن جریان پیدا کند. ارزش روستا به مردمی است که در آن زندگی می‌کنند و با حضور و فعالیت خود به آن جان می‌بخشند.

او با اشاره به نقش جوانان در نشاط و سرزندگی روستاها خاطرنشان کرد: برای ماندگاری جوانان در روستاها باید انگیزه و زمینه‌های لازم را فراهم کنیم؛ چراکه حضور جوانان، نقش مؤثری در پویایی و تداوم حیات اجتماعی روستاها دارد.

جشنواره ترش و شیرین روستای سوکهریز با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و کشاورزی روستایی، حمایت از تولیدات بومی و محلی و تقویت مشارکت مردم در توسعه اقتصادی و گردشگری منطقه برگزار شد. این رویداد زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های روستایی، عرضه محصولات محلی و آشنایی بیشتر با قابلیت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه فراهم کرد.

در حاشیه این جشنواره، از کشاورزان نمونه و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در توسعه بخش کشاورزی، تولید محصولات بومی و برگزاری جشنواره ترش و شیرین روستای سوکهریز تجلیل و قدردانی شد.

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