به گزارش میراث‌آریا، علی طلوعی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، روز شنبه ۱۸ مهرماه، با حضور در نگارخانه مؤسسه فرهنگی‌هنری صبا، از نمایشگاه عکس «۴۰ روز مقاومت و پیروزی» بازدید کرد.

این بازدید با همراهی مرتضی ادیب‌زاده، معاون میراث‌فرهنگی استان تهران، حسین اله‌بداشتی، معاون توسعه مدیریت، و بهنام زنگی، رئیس مؤسسه فرهنگی‌هنری صبا، انجام شد.

در این نمایشگاه، بیش از ۲۰۰ اثر منتخب از میان بیش از ۸ هزار اثر دریافت‌شده، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. آثار ارائه‌شده با محوریت موضوعاتی همچون میراث فرهنگی و تاریخی ایران در جنگ، تجمعات مردمی، آسیب‌های اجتماعی، شهدای میناب و کاربرد هوش مصنوعی در حوزه تصویر، به روایت تصویری رویدادها و ابعاد مختلف مقاومت و پایداری می‌پردازند.

بخش مرتبط با میراث فرهنگی و تاریخی ایران در جنگ، از محورهای قابل توجه این نمایشگاه است که اهمیت حفاظت از آثار تاریخی، بناهای ارزشمند و هویت فرهنگی کشور را در شرایط بحرانی یادآور می‌شود.

ثبت و مستندسازی تصویری رویدادهای تاریخی و اجتماعی نیز از جمله ظرفیت‌هایی است که هنر عکاسی برای انتقال تجربه‌های یک دوره تاریخی به نسل‌های آینده فراهم می‌کند.

نمایشگاه عکس «۴۰ روز مقاومت و پیروزی» با گردآوری آثار منتخب عکاسان، بستری برای بازنمایی رویدادها، ثبت جلوه‌های همبستگی اجتماعی و روایت تصویری پیامدهای جنگ فراهم کرده است.

علی طلوعی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت ثبت و مستندسازی رویدادهای تاریخی و اجتماعی از طریق هنر عکاسی، اظهار کرد: ثبت تصویری رویدادهای مهم کشور، علاوه بر انتقال واقعیت‌ها به نسل‌های آینده، نقش مؤثری در حفظ حافظه تاریخی و تقویت هویت فرهنگی جامعه دارد.

وی افزود: توجه به آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران در بستر رویدادهای جنگ، ضرورت صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند ملی را بیش از پیش نمایان می‌کند و هنر می‌تواند در معرفی اهمیت این میراث و انتقال مفاهیم مقاومت و پایداری به نسل‌های آینده نقش‌آفرین باشد.

انتهای پیام/