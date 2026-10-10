به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست علمی «روایتی از مستندنگاری میراث فرهنگی در پیمایش تورسایکل (ایران–ترکیه): بازخوانی یافته‌های باستان‌شناختی و سفالینه‌های اورارتویی» روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن خلیج‌فارس پژوهشگاه برگزار می‌شود.

این نشست حاصل مستندنگاری میدانی و مطالعات تطبیقی سفر تورسایکل در حوزهٔ تمدنی اورارتو (منطقهٔ مرزی ایران و ترکیه تا وان و چاوش‌تپه) است و بر تحلیل ساختار سفالینه‌های تاریخی، فناوری ساخت، و بررسی ویژگی‌های سفال‌های باستان‌شناختی در سایت‌های کلیدی منطقه تمرکز دارد. هدف از این برنامه، بازخوانی لایه‌های تمدنی اورارتو، بررسی پیوندهای فرهنگی فلات ایران با این حوزه، و مستندنگاری سنت‌های سفالگری سنتی است.

محورهای علمی نشست شامل تحلیل سفال‌های باستان‌شناختی قرمز براق و ظروف شاخص دورهٔ اورارتو با استناد به یافته‌های موزه‌ای و میدانی؛ مطالعهٔ تطبیقی سفالینه‌های مکشوفه در محوطه‌های بسطام، حسنلو و محوطه‌های اورارتویی آناتولی (وان و چاوش‌تپه)؛ گزارش مستندنگاری میدانی از معماری صخره‌ای، دژها و ساختارهای دفاعی تمدن اورارتو؛ ارائهٔ نتایج «بازسازی تجربی سفال اورارتویی» بر اساس مستندات موزه ملی ایران توسط هنرمند سفالگر و بررسی وضعیت حفظ و استمرار هنرهای سنتی و سفالگری بومی در منطقه است.

فرید رهنما پژوهشگر بخش مستندنگاری هنرهای ملی-سنتی، سعید سالکی سفالگر و پژوهشگر بازسازی تجربی و مریم دارا استادیار پژوهشگاه، اوراتور پژوه، دکترای زبانهای باستانی در این نشست سخنرانی می‌کنند.

این نشست با حضور اساتید، باستان‌شناسان، پژوهشگران هنرهای سنتی، سفالگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان در آن آزاد است.

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