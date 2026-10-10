به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی، سوغات و فراورده های بومی روستاهای البرز که به مناسبت روز فرهنگی کرج از ۱۴ مهرماه در تالار شهیدان نژاد فلاح آغاز به کار کرده است، اظهار کرد: در این نمایشگاه، محصولات متنوعی از روستاهای استان عرضه می‌شود که بخش عمده آن‌ها حاصل تولیدات و فعالیت‌های خود روستاییان است. این محصولات، علاوه بر معرفی توانمندی‌های محلی، فرصتی برای آشنایی شهروندان با تنوع تولیدات روستایی و صنایع‌دستی استان فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرزبا اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان روستایی ادامه داد: یکی از زمینه‌های حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و تولیدکنندگان محلی، فراهم کردن فرصت مناسب برای معرفی و عرضه محصولات آن‌هاست. برگزاری نمایشگاه‌هایی از این دست می‌تواند زمینه ارتباط مستقیم‌تر تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان را فراهم کند و به شناخته‌شدن بیشتر محصولات بومی کمک کند.

این مسئول بیان کرد: روستاهای استان از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه صنایع‌دستی، تولید محصولات محلی و فرآورده‌های بومی برخوردارند و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند در جلب توجه مردم به تولیدات روستایی و تقویت جایگاه آن‌ها در بازار مؤثر باشد.

او توضیح داد: توجه به صنایع‌دستی و تولیدات بومی، افزون بر کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی، در حفظ و معرفی هویت فرهنگی و هنری این مناطق نیز اهمیت دارد. حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان محلی و ایجاد فرصت برای عرضه دستاوردهای آن‌ها می‌تواند به تداوم فعالیت‌های تولیدی و حفظ هنرهای بومی کمک کند.

خدادادی با اشاره به زمان برگزاری این نمایشگاه گفت: این رویداد از روز افتتاحیه به مدت ۱۰ روز در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ از محصولات و غرفه‌های نمایشگاه بازدید کنند.

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