عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به پیشینه مطالبه عمومی برای احداث بارگاه شمس تبریزی در خوی اظهار کرد: موضوع شمس تبریزی، یکی از مطالبات بر زمین‌مانده مردم در چند دهه گذشته بوده است. پس از انجام بررسی‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در خوی و تثبیت هویت محل دفن شمس تبریزی در این شهر، احداث بارگاهی در شأن این شخصیت بزرگ عرفانی به یکی از مطالبات جدی مردم شمال‌غرب کشور و علاقه‌مندان شمس در سراسر جهان تبدیل شد.

او با اشاره به نقش هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف در تکمیل این پروژه افزود: تکمیل بارگاه شمس تبریزی با هم‌افزایی مؤثر دولت، مجلس شورای اسلامی، بدنه اجرایی کشور و با نگاه ویژه سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضایتمندی قابل‌توجهی در میان مردم خوی و منطقه شمال‌غرب کشور ایجاد کرده است.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیوند فرهنگی و تمدنی میان تبریز، خوی و قونیه ادامه داد: تبریز به‌عنوان زادگاه شمس تبریزی، خوی به‌عنوان محل آرامگاه او و قونیه به‌عنوان شهری که مولانا در آن زیسته و آرام گرفته است، حلقه‌های مهم یک پیوند فرهنگی و عرفانی هستند؛ پیوندی که ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی میراث معنوی ایران در عرصه بین‌المللی دارد.

بارگاه شمس؛ ظرفیت تازه خوی برای گردشگری فرهنگی و پژوهش‌های عرفانی

نجف‌زاده با اشاره به استقبال علاقه‌مندان از بارگاه شمس تبریزی پس از افتتاح این مجموعه تصریح کرد: بدون تردید، افتتاح بارگاه زمینه‌ساز توجه بیشتر علاقه‌مندان شمس تبریزی خواهد بود. از نخستین روز پس از افتتاح نیز شاهد استقبال مردم و حضور علاقه‌مندان برای بازدید از این مجموعه بوده‌ایم.

او با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فرهنگی این مجموعه افزود: کتابخانه هشت‌هزارجلدی بارگاه شمس تبریزی نیز امکان ارزشمندی برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی فراهم می‌کند. مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند بارگاه شمس را به یکی از مقاصد شاخص گردشگری فرهنگی تبدیل کند و جایگاه خوی را در عرصه فرهنگی و تمدنی کشور ارتقا دهد.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری شهر گفت: در همین راستا، در حال ایجاد و توسعه زیرساخت‌های گردشگری خوی هستیم. احداث دو هتل چهارستاره که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی کلنگ‌زنی شد، در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این پروژه‌ها طی یک بازه زمانی دوساله به بهره‌برداری برسند.

او ادامه داد: همچنین امیدواریم تا پیش از عید، عملیات اجرایی احداث یک هتل پنج‌ستاره با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در یکی از بهترین نقاط شهر آغاز شود؛ اقدامی که می‌تواند در ارتقای ظرفیت میزبانی خوی و پاسخ‌گویی به نیازهای گردشگران نقش مؤثری داشته باشد.

از تکمیل بنای بارگاه تا تثبیت جایگاه جهانی شمس تبریزی

نجف‌زاده با تاکید بر تغییر ماهیت مسئولیت دستگاه‌های متولی پس از افتتاح بارگاه خاطرنشان کرد: اعتقاد من این است که مسئولیت وزارت میراث‌فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متولیان فرهنگی استان و مجموعه مدیریت شهرستان خوی در قبال شمس تبریزی، از این پس سنگین‌تر خواهد شد. تا پیش از تکمیل بارگاه، تمرکز اصلی بر احداث و تکمیل بنای فیزیکی آن بود؛ اما اکنون که این مرحله به سرانجام رسیده است، باید برای تثبیت جایگاه جهانی شمس و معرفی شایسته این شخصیت بزرگ، برنامه‌های فرهنگی و گردشگری گسترده‌تری طراحی و اجرا کنیم.

او با اشاره به ضرورت تعامل با فعالان صنعت گردشگری ایران و ترکیه افزود: در این مسیر، تعامل با جامعه تورگردانان ایران و ترکیه، آژانس‌های گردشگری و فعالان بین‌المللی این حوزه اهمیت فراوانی دارد. باید ظرفیت‌های معنوی، عرفانی و فرهنگی بارگاه شمس تبریزی را با برنامه‌ریزی هدفمند به جهانیان معرفی کنیم تا علاقه‌مندان از نقاط مختلف دنیا با این مجموعه آشنا شوند.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف باید این باشد که خوی نیز در کنار قونیه، به یکی از مقاصد مهم گردشگری مرتبط با شمس و مولانا تبدیل شود؛ هدفی که تحقق آن به معرفی بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌ها، همکاری فعالان گردشگری و استمرار برنامه‌های فرهنگی وابسته است.

نجف‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه گردشگری، زمینه رونق هرچه بیشتر خوی فراهم شود و میراث ارزشمند شمس تبریزی به شایستگی در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شود.

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