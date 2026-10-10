به گزارش خبرنگار میراث آریا بهزاد مریدی، امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز»، با اشاره به اهمیت این همایش تأکید کرد: در این رویداد، ۱۴ پروژه کلان به ارزش ۳۸ هزار میلیارد تومان معرفی شده است. این پروژه‌ها فرصت‌های بسیار متنوعی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند که در یکی از آن‌ها، صحبت از پروژه‌ای به ارزش ۳۵۰ میلیون یورو در جریان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: همایش سه روز به طول می‌انجامد و پس از نشست‌های تخصصی، برنامه‌های بازدید میدانی از پروژه‌ها از امروز عصر آغاز خواهد شد.

مریدی همچنین خاطرنشان کرد: اختتامیه این همایش قرار است روز دوشنبه ساعت ۸ صبح برگزار شود.

او با اشاره به حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی در اکسپو و نمایشگاه‌های صنایع دستی، اظهار کرد: هدف ما این است که با حضور سرمایه‌گذاران، بحث‌های جدی در زمینه سرمایه‌گذاری گردشگری ایجاد کنیم. ما با معرفی این ۱۴ پروژه نمونه، می‌خواهیم ظرفیت‌های واقعی استان فارس را به مردم ایران و جهان معرفی کنیم.

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