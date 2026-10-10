فرزین محدث در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای افتتاح بارگاه شمس تبریزی اظهار کرد: پس از مدت‌ها انتظار، با همت و تلاش وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استاندار و دیگر مسئولان، این مراسم برگزار شد و بارگاه شمس پس از ۱۰ سال بازگشایی شد، اتفاقی که باید آن را به فال نیک گرفت و از آن حمایت کرد.

او با اشاره به جایگاه شمس تبریزی در تاریخ ادبیات و عرفان ایران افزود: شمس در تاریخ ادبیات، عرفان و تصوف ایران جایگاهی رفیع دارد. اگرچه مولانا را به‌درستی شاعری بزرگ، اندیشمندی برجسته و یکی از مهم‌ترین چهره‌های عرفانی خود می‌دانیم، نباید فراموش کنیم که شمس به‌عنوان مراد و راهنمای او، مسیر زندگی و اندیشه‌اش را دگرگون کرد. مولانا پس از دیدار با شمس، به انسانی دیگر تبدیل شد و همین نقش تعیین‌کننده، اهمیت شمس را در تاریخ عرفان ایرانی دوچندان می‌کند.

این بازیگر سینما و تلویزیون، توجه به مفاخر فرهنگی ایران را ضرورتی فراتر از برگزاری یک مراسم دانست و تصریح کرد: اتفاق مهمی که اکنون در حال شکل‌گیری است، تلاش برای حمایت از شاعران، ادیبان و چهره‌های فرهنگی و عرفانی خودمان است. نباید اجازه دهیم مفاخرمان در روایت‌های دیگر کشورها به حاشیه بروند، همان‌گونه که امروز درباره مولانا شاهدیم که ترکیه برای پیوند دادن این شخصیت بزرگ به هویت فرهنگی خود تلاش می‌کند. این تلاش‌ها نمی‌تواند حقیقت تاریخی و فرهنگی مولانا را تغییر دهد، اما نشان می‌دهد که معرفی و پاسداشت مفاخر، نیازمند برنامه‌ریزی و استمرار است.

محدث با تاکید بر اینکه افتتاح بارگاه شمس باید آغاز مسیری تازه در معرفی میراث عرفانی ایران باشد، ادامه داد: اگر این حرکت تداوم پیدا کند، بارگاه شمس می‌تواند جایگاهی برجسته در گردشگری ایران به دست آورد و خوی را به یکی از مقصدهای مهم گردشگری فرهنگی و عرفانی تبدیل کند. مسیری که برای پیوند دادن کانون‌های عرفانی ایران، از مشهد تا قونیه، مطرح شده است، می‌تواند با قرار گرفتن خوی در این مسیر، ظرفیت تازه‌ای برای معرفی شمس و مولانا و میراث مشترک این دو چهره فراهم کند.

او با اشاره به ضرورت نگاه بلندمدت به این رویداد فرهنگی گفت: اگر بارگاه شمس در حد یک افتتاحیه باقی بماند، فرصت بزرگی از دست خواهد رفت. اهمیت اصلی این است که در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز مراسم و برنامه‌های فرهنگی در این مکان برگزار شود و جایگاه شمس به‌طور مستمر در کانون توجه قرار گیرد. باید این ظرفیت را زنده نگه داشت و اجازه نداد که اهمیت این رویداد، پس از پایان مراسم افتتاحیه، به فراموشی سپرده شود.

این بازیگر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل و ارتقای فضای بارگاه شمس، از جمله نورپردازی و اقدامات مرتبط با محوطه، خاطرنشان کرد: اگر این برنامه‌ها در کنار فعالیت‌های فرهنگی و ادبی به سرانجام برسد، می‌توان انتظار داشت که اتفاقی مهم در حوزه گردشگری، عرفان و ادبیات ایران رقم بخورد. بارگاه شمس ظرفیت آن را دارد که به یکی از کانون‌های شاخص گردشگری عرفانی کشور تبدیل شود و در عرصه معرفی میراث شمس و مولانا، حضوری پررنگ‌تر در مقیاس بین‌المللی داشته باشد.

محدث در پایان تاکید کرد: افتتاح بارگاه شمس تبریزی گامی بزرگ و ارزشمند است؛ اما برای به ثمر نشستن آن، باید از این حرکت حمایت کرد و زمینه تداوم آن را فراهم آورد. آینده این مجموعه به آن بستگی دارد که افتتاح، نقطه آغاز یک جریان پایدار فرهنگی و گردشگری باشد، نه پایان یک پروژه.



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