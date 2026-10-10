به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در دیدار با سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان که به مناسبت هفته نیروی انتظامی انجام شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی در برقراری نظم و امنیت، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه را برای حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی ضروری دانست.



او با اشاره به اهمیت صیانت از میراث‌فرهنگی به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه اظهار کرد: تقویت همکاری‌های بین‌بخشی برای حفاظت از آثار تاریخی و جلوگیری از آسیب به این سرمایه‌های ارزشمند ضروری است.



طالب‌نیا همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دستگاه‌های مربوطه را در پیشگیری از تعرض به محوطه‌های تاریخی و تقویت اقدامات حفاظتی موثر دانست و افزود: تداوم همکاری و هماهنگی میان مجموعه میراث‌فرهنگی و نیروی انتظامی نقش مهمی در صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان دارد.



طالب‌نیا با اشاره به نقش امنیت در توسعه گردشگری یادآور شد: همکاری نیروی انتظامی در تامین امنیت گردشگران و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای حضور مسافران در استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تعامل میان دستگاه‌های می‌تواند زمینه‌ساز تقویت امنیت و توسعه گردشگری در کردستان باشد.

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