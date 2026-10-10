روح‌الله متفکر آزاد در گفت‌وگو با میراث‌آریا با اشاره به افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، این رویداد را نتیجه هم‌افزایی میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استانداری آذربایجان غربی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار کرد: تحقق این پروژه، اتفاقی مبارک برای فرهنگ و هنر ایران زمین است.

وی با تاکید بر جایگاه والای شمس تبریزی در منظومه فکری مولانا جلال‌الدین بلخی گفت: شمس تبریزی، مرادِ بزرگترین شاعر و عارف ادب فارسی یعنی مولاناست؛ مولوی همواره شمس را منشأ تحولات فکری و الهام‌بخش خود می‌داند. از این رو، شمس نه تنها یک شخصیت تاریخی، بلکه یکی از دارایی‌های معنوی و بی‌بدیل تمدن ماست.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم معرفی مفاخر تمدنی در شرایط فعلی، تصریح کرد: در دورانی که دشمنان با توهم و تلاش برای جعل تاریخ سعی در پر کردن خلأ تمدنی خود دارند، ما به عنوان ملتی با پشتوانه تمدنی عظیم، وظیفه داریم ستارگان تمدنی خود را به نسل‌های فعلی، آتی و جهانیان معرفی کنیم. صیانت، تبلیغ و تبیین جایگاه این مفاخر، بخشی از مسئولیت ما در حفظ سرمایه‌های فرهنگی ملت است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: به همین منظور و برای قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در جهت حفظ این میراث ملی، در مراسم افتتاحیه حضور یافتم تا به نمایندگی از مردم تبریز، در کنار مردم عزیز خوی و خادمان حوزه میراث‌فرهنگی باشم و مراتب قدردانی خود را از این اقدام ارزشمند ابراز کنم.

متفکر آزاد در ادامه با اشاره به کارکردهای اقتصادی و گردشگری این پروژه، خاطرنشان کرد: افتتاح بارگاه شمس تبریزی علاوه بر ابعاد غنی فرهنگی، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برای منطقه به همراه خواهد داشت. این مجموعه ظرفیت آن را دارد که به عنوان قطب «گردشگری ادبی» در شمال‌غرب کشور شناخته شده و با جذب گردشگران داخلی و خارجی، موجبات توسعه اقتصادی و رونق این حوزه را فراهم آورد.

وی در پایان ضمن تشکر مجدد از متولیان امر در وزارت میراث‌فرهنگی و استانداری آذربایجان غربی، ابراز امیدواری کرد که این پروژه بتواند به عنوان الگویی موفق در معرفی داشته‌های فرهنگی ایران به جهان مورد استفاده قرار گیرد.

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