۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس در گفت‌وگو با میراث‌آریا تاکید کرد

شمس تبریزی، سرمایه بی‌بدیل تمدن ایران/ ایجاد قطب گردشگری ادبی در شمال‌غرب کشور با افتتاح بارگاه شمس

شمس تبریزی، سرمایه بی‌بدیل تمدن ایران/ ایجاد قطب گردشگری ادبی در شمال‌غرب کشور با افتتاح بارگاه شمس

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، این اقدام را حرکتی ارزشمند برای صیانت از ستارگان تمدنی ایران دانست و تأکید کرد که این پروژه علاوه بر حفظ میراث معنوی، محرک توسعه گردشگری در منطقه شمال‌غرب کشور خواهد بود.

روح‌الله متفکر آزاد در گفت‌وگو با میراث‌آریا با اشاره به افتتاح بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، این رویداد را نتیجه هم‌افزایی میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استانداری آذربایجان غربی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست و اظهار کرد: تحقق این پروژه، اتفاقی مبارک برای فرهنگ و هنر ایران زمین است.

وی با تاکید بر جایگاه والای شمس تبریزی در منظومه فکری مولانا جلال‌الدین بلخی گفت: شمس تبریزی، مرادِ بزرگترین شاعر و عارف ادب فارسی یعنی مولاناست؛ مولوی همواره شمس را منشأ تحولات فکری و الهام‌بخش خود می‌داند. از این رو، شمس نه تنها یک شخصیت تاریخی، بلکه یکی از دارایی‌های معنوی و بی‌بدیل تمدن ماست.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی با اشاره به لزوم معرفی مفاخر تمدنی در شرایط فعلی، تصریح کرد: در دورانی که دشمنان با توهم و تلاش برای جعل تاریخ سعی در پر کردن خلأ تمدنی خود دارند، ما به عنوان ملتی با پشتوانه تمدنی عظیم، وظیفه داریم ستارگان تمدنی خود را به نسل‌های فعلی، آتی و جهانیان معرفی کنیم. صیانت، تبلیغ و تبیین جایگاه این مفاخر، بخشی از مسئولیت ما در حفظ سرمایه‌های فرهنگی ملت است.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: به همین منظور و برای قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در جهت حفظ این میراث ملی، در مراسم افتتاحیه حضور یافتم تا به نمایندگی از مردم تبریز، در کنار مردم عزیز خوی و خادمان حوزه میراث‌فرهنگی باشم و مراتب قدردانی خود را از این اقدام ارزشمند ابراز کنم.

متفکر آزاد در ادامه با اشاره به کارکردهای اقتصادی و گردشگری این پروژه، خاطرنشان کرد: افتتاح بارگاه شمس تبریزی علاوه بر ابعاد غنی فرهنگی، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برای منطقه به همراه خواهد داشت. این مجموعه ظرفیت آن را دارد که به عنوان قطب «گردشگری ادبی» در شمال‌غرب کشور شناخته شده و با جذب گردشگران داخلی و خارجی، موجبات توسعه اقتصادی و رونق این حوزه را فراهم آورد.

وی در پایان ضمن تشکر مجدد از متولیان امر در وزارت میراث‌فرهنگی و استانداری آذربایجان غربی، ابراز امیدواری کرد که این پروژه بتواند به عنوان الگویی موفق در معرفی داشته‌های فرهنگی ایران به جهان مورد استفاده قرار گیرد.

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کد خبر 1405071802034
مرضیه امیری
دبیر مهدی نورعلی

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