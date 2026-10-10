دستگیری ۴حفار غیر مجاز در شهرستان ششتمد خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سیدعلی باقری امروز شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: حفاران غیر مجاز برای دستیابی به اشیای عتقیقه و تاریخی چاهی را حفر کرده بودند که با دستور دادستان شهرستان، کارشناسان آتش نشانی شهرستان سبزوار برای تعیین عمق چاه حفر شده، از محل بازدید کردند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خراسان رضوی ادامه داد: حفاران غیر مجاز دستگیر شده از شهروندان استان های دیگر بوده که به قصد کشف اشیای عتیقه اقدام به حفاری غیر مجاز کردند.

او تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت به صورت شبانه‌روزی در حال پایش محوطه‌های تاریخی استان هستند و با هرگونه تعرض به میراث‌فرهنگی قاطعانه برخورد خواهند کرد.

سرهنگ باقری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، مراتب را از طریق شماره‌های تماس یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

بر اساس ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی‌فرهنگی ممنوع است و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

همچنین اشیای مکشوفه به نفع وزارت میراث‌فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت ضبط می‌شود. در صورتی که حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، مرتکب علاوه بر ضبط اشیا و ادوات، به حداکثر مجازات یعنی سه سال حبس محکوم می‌شود.

همچنین طبق قانون ضرورت اخذ مجوز برای دستگاه فلزیاب (مصوب ۱۳۷۹)، استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب بدون مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی ممنوع است و در صورت استفاده در حفاری غیرمجاز، دستگاه ضبط و مرتکب به مجازات حبس مقرر در ماده ۵۶۲ محکوم می‌شود.

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