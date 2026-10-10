به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی درباره سخنرانی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در آتن نوشت که او با بهره‌گیری از نمادهای تاریخی یونان باستان و پیوند دادن میراث تمدنی غرب به هویت سیاسی ایالات متحده، کوشید سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ را در قالب روایتی از احیای قدرت ملی، بازسازی اقتدار غرب و مقابله با آنچه «محو تمدنی» خواند، توضیح دهد.

روبیو روز چهارشنبه در نزدیکی بنای تاریخی در آتن، با ترسیم پیوندی تاریخی میان یونان باستان، روم، مسیحیت، اروپای قرون وسطی و سنت آزادی‌خواهی انگلیسی، این میراث را از مؤلفه‌های شکل‌دهنده هویت آمریکا معرفی کرد.

به نوشته گاردین، وزیر امور خارجه آمریکا در این سخنرانی، آینده غرب را در نقطه‌ای سرنوشت‌ساز توصیف کرد و مدعی شد کشورهای غربی باید میان حفظ قدرت و جایگاه جهانی خود و گرفتار شدن در مسیر افول، فرسودگی و وابستگی، دست به انتخاب بزنند. او از اروپا خواست از آنچه «خواب طولانی» نامید، بیدار شود و با احیای ظرفیت‌های اقتصادی، دفاعی و سیاسی خود، در بازسازی قدرت غرب مشارکت کند.

قدرت ملی در برابر جهانی‌شدن؛ چارچوب تازه واشنگتن برای بازتعریف نظم غربی

گاردین بخش مهمی از سخنرانی روبیو را معطوف به انتقاد از جهانی‌شدن و پیامدهای آن دانست؛ رویکردی که دولت ترامپ آن را با مسائلی همچون مهاجرت غیرقانونی، انتقال فعالیت‌های تولیدی به خارج از کشور و تضعیف توان صنعتی و راهبردی آمریکا پیوند می‌دهد.

روبیو با انتقاد از آنچه تبدیل ملی‌گرایی به مفهومی منفی در جوامع غربی توصیف کرد، مدعی شد که در نتیجه این نگرش، بناهای یادبود تخریب شده‌اند، میراث تاریخی کشورها مورد نکوهش قرار گرفته و نسل‌های جدید به شرمساری از گذشته و هویت ملی خود سوق داده شده‌اند.

او در مقابل، از انتخاب مسیر «پیگیری بی‌پرده قدرت ملی» از سوی دولت ترامپ سخن گفت، مسیری که به گفته وی، بازپس‌گیری کنترل زنجیره‌های تأمین حیاتی، صنعتی‌سازی مجدد اقتصاد، تقویت توان دفاعی و رقابت برای برتری در فناوری‌ها و صنایع آینده را شامل می‌شود.

تاریخ به‌مثابه ابزار سیاست؛ از میراث یونان تا فاتحان جهان جدید

یکی از محورهای انتقادی گزارش گاردین، نحوه انتخاب و بازنمایی شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی در سخنرانی روبیو است. به نوشته این روزنامه، وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر میراث فکری و تمدنی یونان باستان، آن را در امتداد دستاوردهای دانشمندان، کاشفان و شخصیت‌های تاریخی دوره‌های بعد قرار داد، اما در این روایت، از چهره‌هایی همچون کریستف کلمب و هرنان کورتس، فاتح اسپانیایی، نیز نام برد که میراث تاریخی آنان با گسترش قلمروهای استعماری، تسخیر سرزمین‌ها و سلطه بر جوامع بومی قاره آمریکا پیوند خورده است.

گاردین این انتخاب تاریخی را بخشی از روایتی گزینشی ارزیابی می‌کند که در آن، اکتشاف، گسترش قلمرو و فتح سرزمین‌ها در امتداد میراث‌تمدنی غرب قرار می‌گیرند، بی‌آنکه همه ابعاد مناقشه‌برانگیز این تجربه تاریخی به یک اندازه در کانون توجه قرار گیرند.

روبیو در بخش دیگری از سخنان خود، شکل‌گیری هویت آمریکایی را حاصل تلاقی میراث یونان و روم، مسیحیت، سنت‌های اروپایی قرون وسطی و آزادی‌خواهی انگلیسی توصیف کرد و گفت این میراث با عبور از اقیانوس اطلس در سرزمین جدید آمریکا تداوم یافت. بدین‌ترتیب، تاریخ اروپا و جهان باستان در سخنرانی او به پشتوانه‌ای برای توضیح هویت و جایگاه معاصر ایالات متحده تبدیل شد.

شکاف فراآتلانتیکی؛ دعوت به اتحاد در سایه اختلاف‌های راهبردی

به نوشته گاردین، فراخوان روبیو برای تقویت اتحاد آمریکا و اروپا در شرایطی مطرح شد که روابط دو سوی اقیانوس اطلس با مجموعه‌ای از اختلاف‌های سیاسی و امنیتی مواجه است؛ از جنگ آمریکا علیه ایران و رویکرد واشنگتن در قبال جنگ اوکراین تا مناقشه بر سر گرینلند و اختلاف‌نظرها درباره آینده ناتو.

روبیو افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و شکل‌گیری مشارکت‌های جدید را نشانه‌هایی مثبت ارزیابی کرد و یونان را نمونه‌ای از ظرفیت همکاری با آمریکا در حوزه‌های انرژی، مهاجرت و دفاع دانست. او همچنین تاکید کرد اختلاف‌های مقطعی نباید پیوندهای تاریخی و راهبردی میان آمریکا و اروپا را از میان ببرد.

وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به توافق اخیر واشنگتن، دانمارک و گرینلند، این همکاری را نمونه‌ای از اقداماتی معرفی کرد که به ادعای او، می‌تواند امنیت ناتو را تقویت کند.

با این حال، از نگاه گاردین، تاکید بر اتحاد غربی با واقعیتی متناقض همراه است: دولت ترامپ از یک سو خواستار تقویت ظرفیت دفاعی و اقتصادی اروپا در چارچوب ائتلاف فراآتلانتیک است و از سوی دیگر، با تصمیم‌ها و مواضعی که بر سر موضوعاتی همچون اوکراین، ناتو و گرینلند اتخاذ کرده، بر نگرانی متحدان اروپایی خود افزوده است.

این روزنامه معتقد است شکاف موجود ابعاد ایدئولوژیک نیز یافته است، اختلافی بر سر نحوه تعریف منافع ملی، حدود مسئولیت‌های مشترک، جایگاه حاکمیت ملی و چگونگی مواجهه با تحولات نظم بین‌المللی.

از ونس تا روبیو؛ تداوم پیام دولت ترامپ به اروپا

گاردین برای تبیین جایگاه سخنرانی روبیو، به سخنرانی سال گذشته جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز اشاره می‌کند؛ سخنرانی‌ای که در آن، ونس رهبران اروپایی را به هراس از مردم خود متهم کرده و درباره آنچه تهدیدهای درونی جوامع غربی می‌دانست، هشدار داده بود.

به ارزیابی این روزنامه، روبیو در مقایسه با ونس از لحنی کمتر تهاجمی استفاده کرد، اما مضمون اصلی پیام او همچنان بر ضرورت بازسازی قدرت غرب، تقویت رهبری آمریکا و مقابله با آنچه «محو تمدنی» توصیف می‌شود، استوار بود.

گاردین سخنرانی آتن را نشانه‌ای از احتمال تداوم جهت‌گیری ژئوپلیتیکی کنونی آمریکا در دولت احتمالی بعدی جمهوری‌خواهان می‌داند، به این معنا که متحدان اروپایی واشنگتن نمی‌توانند بازگشت خودکار آمریکا به الگوهای پیشین همکاری فراآتلانتیکی را مفروض بگیرند.

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