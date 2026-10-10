به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در جریان برپایی ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با حضور در غرفه گیلان، از نزدیک ظرفیت‌های راهبردی، تنوع تولیدات بومی و دستاوردهای زیست‌بوم کارآفرینی استان گیلان را بررسی کرد .

در این بازدید، جلوه‌های کم‌نظیری از هم‌افزایی میراث‌فرهنگی و اقتصاد معیشتی در قالب صنایع‌دستی، محصولات راهبردی کشاورزی و تولیدات خرد روستایی به نمایش درآمد.

هم‌گرایی کانون‌های ملی برای تکوین ارزش‌افزوده روستا



بر پایه این گزارش، پاویون استان گیلان در این دوره با راهبری و برنامه‌ریزی اداره‌کل امور روستایی و شوراهای استانداری، میزبان ۲۰ هنرمند شاخص و کارآفرین پیشرو از روستاهای ملی در رشته‌های حصیربافی، چادرشب‌بافی، گلیم بافی، مرواربافی، سفالگری سنتی، رشتی دوزی، شالبافی، چوب تراشی و بامبوبافی است.

حسین‌زاده طی این بازدید، ضمن تحسین پیوند اصالت سنتی با رویکردهای نوین بازارسازی، حفظ هویت مکانی تولیدات و توانمندسازی جامعه محلی از طریق تبدیل مزیت‌های نسبی اقلیمی به مزیت‌های رقابتی پایدار را از اولویت‌های حیاتی حوزه توسعه روستایی برشمرد.

هم‌افزایی ملی با محوریت ارتقای تاب‌آوری زیست‌بوم‌های مولد



ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر کشور از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه با گردهمایی اقوام مختلف از سراسر کشور، ۱۵۰ غرفه عرضه مستقیم، ۳۰ زیست‌بوم چادر عشایری و حضور فعال نهادهای حاکمیتی، مراکز دانشگاهی، شتاب‌دهنده‌های فناوری و هیئت‌های دیپلماتیک در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران جریان دارد.

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