هوشنگ توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به جایگاه شمس تبریزی در تاریخ ادبیات و عرفان ایران، اظهار کرد: شمس از چهره‌های تأثیرگذار در سنت ادبی و عرفانی ماست و دیدارهای او با مولانا نقشی تعیین‌کننده در تحول فکری و معنوی این شاعر بزرگ داشته است، تأثیری که جایگاه شمس را در تاریخ فرهنگ ایران برجسته می‌کند.

او با تاکید بر پیوند شمس تبریزی با هویت فرهنگی ایران افزود: شمس شخصیتی والا و متعلق به فرهنگ ایران است و تلاش برای بازگشایی بارگاه او، پس از سال‌ها انتظار، اقدامی ستودنی به شمار می‌رود. همت و پیگیری مسئولانی که زمینه تحقق این رویداد را فراهم کردند، شایسته قدردانی است.

این بازیگر و کارگردان با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی معرفی شمس تبریزی در گذشته، ادامه داد: در مسیر معرفی شمس مقاومت‌های زیادی وجود داشته و در دوره‌هایی امکان پرداختن شایسته به شخصیت و جایگاه او فراهم نبوده است. از این رو، باید به دست‌اندرکاران حوزه میراث‌فرهنگی تبریک گفت که توانستند این مراسم را برگزار کنند و گامی عملی در جهت پاسداشت این چهره برجسته بردارند.

توکلی همچنین با تمجید از کیفیت معماری و اجرای پروژه بارگاه شمس تبریزی تصریح کرد: بازگشایی این مجموعه اقدامی ارزشمند است و باید از مهندسی که اجرای این پروژه را پیش برده، تقدیر کرد. بنایی که امروز شکل گرفته، حاصل تلاش و زحمات فراوان است و از نظر ساخت‌وساز، معماری و طراحی، کاری خلاقانه و دشوار به شمار می‌رود؛ اقدامی که می‌تواند در آینده به افتخاری برای میراث‌فرهنگی کشور تبدیل شود.

او با تاکید بر ضرورت توجه به پیوند میان ظرفیت‌های میراثی و شناخت عمومی از مفاخر فرهنگی ایران گفت: علاقه مردم به شمس تبریزی قابل توجه است و شناخت آنان از این شخصیت، ظرفیتی مهم برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی به شمار می‌رود. از این منظر، افتتاح بارگاه نباید پایان کار تلقی شود، بلکه باید زمینه‌ای برای افزایش آگاهی عمومی و تعمیق شناخت جامعه از اندیشه و میراث شمس باشد.

این هنرمند با تاکید بر ضرورت استمرار برنامه‌ها در سال‌های آینده خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود آیین‌های مرتبط با شمس تبریزی در سال‌های آینده باشکوه‌تر برگزار شود و برنامه‌ریزی‌ها از سطح یک رویداد مقطعی فراتر برود. آنچه اهمیت دارد، تداوم توجه فرهنگی به این شخصیت و فراهم کردن بستری برای گفت‌وگو درباره جایگاه او در تاریخ اندیشه و ادبیات ایران است.

توکلی در پایان با تاکید بر ضرورت پرداختن عمیق‌تر به اندیشه شمس تبریزی گفت: امیدوارم از سال آینده، بیش از گذشته به معنا، عمق شخصیت شمس و تأثیر او بر ادبیات پس از خود پرداخته شود، از صاحب‌نظران و بزرگان این حوزه دعوت شود و برنامه‌ها در فضایی آرام و فرهنگی پیش برود تا زمینه فرهنگ‌سازی و ارتقای نگاه عمومی به این میراث ارزشمند فراهم شود.

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