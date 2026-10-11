به گزارش خبرنگار میراث آریا امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز از ۱۸ تا ۲۰ مهرماه، با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و معاونان سرمایه‌گذاری استان‌های کشور، در هتل رونیاس شیراز در حال برگزاری است. این رویداد در قالب شش پنل تخصصی، بستری برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، بررسی چالش‌های اجرایی، تبیین ظرفیت‌های قانونی و تبادل تجربیات میان استان‌ها فراهم کرده است.

علی مستوفیان، معاون سرمایه‌گذاری استان تهران، با اشاره به ظرفیت‌های معرفی‌شده در پنل‌های تخصصی، احیای بناهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت بافت تاریخی شیراز را از فرصت‌های ارزشمند سرمایه‌گذاری دانست. او توسعه هتل‌های بوتیک، رستوران‌ها و کافه‌ها در بناهای تاریخی را نمونه‌ای از پیوند حفاظت از میراث فرهنگی با رونق اقتصادی و توسعه گردشگری عنوان کرد.

حسین ویسی، مسئول سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه، همایش «مهر شیراز» را فرصتی برای تقویت هم‌افزایی، تعامل و هم‌اندیشی میان استان‌ها دانست و تأکید کرد که تبادل تجربیات و شناسایی راهکارهای مشترک می‌تواند به تسریع روند سرمایه‌گذاری و هدایت هدفمند سرمایه‌ها در بخش گردشگری منجر شود.

محمود آذری، نماینده حوزه سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی، تبادل تجربه، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملی را از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری برشمرد و از برگزارکنندگان این رویداد قدردانی کرد.

محمد طاهریان، معاون سرمایه‌گذاری و گردشگری استان سمنان، با ارزیابی مثبت از سطح کیفی همایش، تجربه‌های اجرایی استان فارس را الگویی قابل توجه برای توسعه گردشگری دانست و ابراز امیدواری کرد دستاوردهای این رویداد در سایر استان‌های کشور نیز زمینه‌ساز تحولات مثبت در حوزه سرمایه‌گذاری شود.

ساناز رمجی، معاون سرمایه‌گذاری استان هرمزگان، انتقال تجربه‌های موفق در جذب سرمایه‌گذار و اجرای پروژه‌های گردشگری را از مهم‌ترین مزایای این گردهمایی عنوان کرد و استمرار چنین رویدادهایی را فرصتی برای ارتقای دانش تخصصی مدیران و تقویت توان استان‌ها در جذب سرمایه‌های جدید دانست.

مصطفی فرهانی، معاون سرمایه‌گذاری استان مرکزی، معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر مطالعات امکان‌سنجی و مالی، بررسی موانع اجرایی و گفت‌وگو با مدیران ارشد وزارتخانه را از محورهای مهم این همایش برشمرد. او تأکید کرد که پیگیری مسائل مطرح‌شده و رفع حتی بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاران می‌تواند دستاوردی مؤثر برای این نشست تخصصی باشد.

ابراهیم شهرانی، معاون سرمایه‌گذاری استان چهارمحال و بختیاری، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان، مرور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط سرمایه‌گذاری را از نقاط قوت همایش دانست و بر اهمیت افزایش هماهنگی و آگاهی تخصصی معاونان استان‌ها در اجرای سیاست‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

یعقوب امیری، معاون سرمایه‌گذاری استان ایلام، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فارس و ایجاد همگرایی میان استان‌ها را از اهداف محوری همایش عنوان کرد و گفت تعاملات شکل‌گرفته می‌تواند به شناسایی فرصت‌های جدید و تقویت انسجام در نظام سرمایه‌گذاری گردشگری کشور کمک کند.

نادر محمدی، معاون سرمایه‌گذاری استان قزوین، با اشاره به محدودیت منابع تسهیلاتی و اعتبارات زیرساختی، بر ضرورت تمرکز بر راهکارهای غیرمالی برای حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید کرد. او بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها، همکاری با سازمان نظام مهندسی و تسهیل فرایندهای اجرایی را از راهکارهای مؤثر در بهبود فضای سرمایه‌گذاری دانست.

رضا حسن‌پور، معاون سرمایه‌گذاری استان گیلان، با اشاره به ۲۸۶ پروژه در حال اجرا با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در این استان، بهره‌گیری از تجربه‌های سایر استان‌ها در توسعه تأسیسات گردشگری، احیای بناهای تاریخی و تسهیل فرایندهای اداری را از دستاوردهای مهم این همایش برشمرد.

نسرین لویمی، سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری استان خوزستان، ساختار منسجم، محتوای آموزشی و تخصصی پنل‌ها و شفاف‌سازی دستورالعمل‌ها را از ویژگی‌های برجسته همایش عنوان کرد و پیگیری مسائل و چالش‌های مطرح‌شده از سوی معاونت سرمایه‌گذاری وزارتخانه را برای دستیابی به نتایج عملی ضروری دانست.

رضا بردبار، معاون سرمایه‌گذاری استان کرمان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شیراز، از ظرفیت‌های گردشگری و ابتکارات این شهر در معرفی و احیای جاذبه‌ها تقدیر کرد و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق فارس را زمینه‌ای برای توسعه طرح‌های مشابه در سایر استان‌ها دانست.

مژگان گلزار، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری استان یزد، برگزاری نشست با مدیران ارشد، کارگاه‌های آموزشی، پنل‌های تخصصی و بازدید از جاذبه‌های گردشگری و پروژه‌های پیشران سرمایه‌گذاری را از بخش‌های ارزشمند این رویداد دانست و ظرفیت‌های شیراز را در حوزه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری قابل توجه ارزیابی کرد.

مجموع دیدگاه‌های مطرح‌شده در این همایش، بر ضرورت حرکت از تبادل نظر به سمت اقدامات اجرایی، پیگیری نظام‌مند مطالبات استان‌ها، تسهیل صدور مجوزها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای حمایت از سرمایه‌گذاران تأکید دارد؛ رویکردی که می‌تواند «مهر شیراز» را به بستری مؤثر برای همگرایی ملی و تقویت مسیر توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور تبدیل کند.

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