۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۷

گام میراث‌فرهنگی خوزستان برای تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری پایدار در هورالعظیم

گام میراث‌فرهنگی خوزستان برای تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری پایدار در هورالعظیم

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در بازدید میدانی از تالاب بین‌المللی هورالعظیم، ظرفیت‌های این تالاب برای توسعه طبیعت‌گردی، پرنده‌نگری و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی برای جوامع محلی را بررسی کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند روز گذشته در بازدیدی میدانی از تالاب بین‌المللی هورالعظیم، ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه گردشگری در این منطقه را بررسی کرد.

این بازدید با همراهی تبار قریب معاون گردشگری او و باحضور سعیداوی، بخشدار نیسان، اعضای شواری شهر رفیع و جمعی از فعالان و دغدغه‌مندان حوزه گردشگری شهرستان هویزه انجام شد.

محمد جوروند در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه ارزشمند تالاب هورالعظیم در زیست‌بوم منطقه اظهار کرد: این تالاب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی خوزستان، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه طبیعت‌گردی، پرنده‌نگری و جذب گردشگران علاقه‌مند به محیط‌زیست دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی پایدار در جوامع محلی باشد.

او افزود: توسعه گردشگری در مناطق تالابی مستلزم رعایت دقیق ضوابط زیست‌محیطی و صیانت از منابع طبیعی است و رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان، حمایت از طرح‌هایی است که ضمن حفاظت از هویت طبیعی و زیست‌بوم منطقه، زمینه بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های گردشگری را فراهم کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و جوامع بومی تصریح کرد: ظرفیت‌های هورالعظیم تنها به جاذبه‌های طبیعی محدود نمی‌شود؛ بلکه تلفیق طبیعت‌گردی با معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم و سبک زندگی بومیان منطقه می‌تواند به شکل‌گیری تجربه‌ای متمایز برای گردشگران و تقویت جایگاه این تالاب در گردشگری جنوب‌غرب کشور کمک کند.

در ادامه این بازدید، سعیداوی، بخشدار نیسان ضمن استقبال از حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، به بیان دغدغه‌های جوامع محلی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حاشیه تالاب پرداخت و خواستار تسهیل فرایند صدور مجوزهای لازم برای ایجاد مراکز و زیرساخت‌های خدمات گردشگری شد.

همچنین فعالان گردشگری حاضر در این بازدید، ضمن طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت معرفی هم‌زمان جاذبه‌های طبیعی و میراث‌فرهنگی ناملموس منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای توسعه گردشگری تأکید کردند.

این بازدید با هدف شناسایی مشکلات، بررسی نیازهای زیرساختی و توسعه‌ای و فراهم‌سازی زمینه تدوین برنامه‌ای جامع برای بهره‌برداری اصولی و پایدار از ظرفیت‌های گردشگری تالاب بین‌المللی هورالعظیم انجام شد.

گام میراث‌فرهنگی خوزستان برای تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری پایدار در هورالعظیم

گام میراث‌فرهنگی خوزستان برای تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری پایدار در هورالعظیم

گام میراث‌فرهنگی خوزستان برای تدوین برنامه جامع توسعه گردشگری پایدار در هورالعظیم

انتهای پیام/

کد خبر 1405071902048
سیدجواد خراسانی
دبیر محمد آوخ

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