به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد جوروند روز گذشته در بازدیدی میدانی از تالاب بین‌المللی هورالعظیم، ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه گردشگری در این منطقه را بررسی کرد.

این بازدید با همراهی تبار قریب معاون گردشگری او و باحضور سعیداوی، بخشدار نیسان، اعضای شواری شهر رفیع و جمعی از فعالان و دغدغه‌مندان حوزه گردشگری شهرستان هویزه انجام شد.

محمد جوروند در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه ارزشمند تالاب هورالعظیم در زیست‌بوم منطقه اظهار کرد: این تالاب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی خوزستان، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه طبیعت‌گردی، پرنده‌نگری و جذب گردشگران علاقه‌مند به محیط‌زیست دارد و می‌تواند با برنامه‌ریزی اصولی، زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی پایدار در جوامع محلی باشد.

او افزود: توسعه گردشگری در مناطق تالابی مستلزم رعایت دقیق ضوابط زیست‌محیطی و صیانت از منابع طبیعی است و رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان، حمایت از طرح‌هایی است که ضمن حفاظت از هویت طبیعی و زیست‌بوم منطقه، زمینه بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های گردشگری را فراهم کنند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی و جوامع بومی تصریح کرد: ظرفیت‌های هورالعظیم تنها به جاذبه‌های طبیعی محدود نمی‌شود؛ بلکه تلفیق طبیعت‌گردی با معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم و سبک زندگی بومیان منطقه می‌تواند به شکل‌گیری تجربه‌ای متمایز برای گردشگران و تقویت جایگاه این تالاب در گردشگری جنوب‌غرب کشور کمک کند.

در ادامه این بازدید، سعیداوی، بخشدار نیسان ضمن استقبال از حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، به بیان دغدغه‌های جوامع محلی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حاشیه تالاب پرداخت و خواستار تسهیل فرایند صدور مجوزهای لازم برای ایجاد مراکز و زیرساخت‌های خدمات گردشگری شد.

همچنین فعالان گردشگری حاضر در این بازدید، ضمن طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، بر ضرورت معرفی هم‌زمان جاذبه‌های طبیعی و میراث‌فرهنگی ناملموس منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی برای توسعه گردشگری تأکید کردند.

این بازدید با هدف شناسایی مشکلات، بررسی نیازهای زیرساختی و توسعه‌ای و فراهم‌سازی زمینه تدوین برنامه‌ای جامع برای بهره‌برداری اصولی و پایدار از ظرفیت‌های گردشگری تالاب بین‌المللی هورالعظیم انجام شد.

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