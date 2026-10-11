به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۵ در جلسه هماهنگی برگزاری دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان سمنان که به ریاست دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان و با حضور مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان، در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی از هویت فرهنگی و میراث ارزشمند استان سمنان است و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی این ظرفیت‌ها، رونق کسب‌وکارهای بومی و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان این حوزه داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری این رویداد افزود: برگزاری موفق نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی نیازمند هماهنگی و مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور هنرمندان، صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی از استان‌های مختلف کشور است.

او با اشاره به تنوع رشته‌های صنایع‌دستی در استان سمنان تصریح کرد: معرفی آثار هنرمندان، ایجاد بستر مناسب برای عرضه و فروش محصولات، توسعه تعاملات میان تولیدکنندگان و فعالان بازار و افزایش آشنایی عمومی با هنرهای سنتی از جمله اهدافی است که در برنامه‌ریزی برای برگزاری این نمایشگاه مورد توجه قرار دارد.

تاجیک بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی نمایشگاه، علاوه بر کمک به رونق تولید و حمایت از هنرمندان، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت گردشگری فرهنگی و افزایش جذابیت‌های استان برای بازدیدکنندگان باشد.

در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای برگزاری دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی استان سمنان، نحوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی و راهکارهای هماهنگی بین‌بخشی برای فراهم‌سازی مقدمات این رویداد مورد بررسی قرار گرفت.

دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، مهدی صمیمیان، فرماندار شهرستان سمنان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، ایمانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان سمنان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در این جلسه حضور داشتند.

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