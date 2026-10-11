به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نمایشگاه ایستاده در غبار با رویکردی فراتر از یک رویداد هنری، به بازخوانی و تحلیل پیامدهای اقدامات و سیاست‌های تهاجمی، از جمله تجارب تلخ ناشی از مداخلات سیاسی و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه هویت و میراث تاریخی ایران پرداخت.

تصاویر برگزیده این نمایشگاه، آسیب‌های وارده بر هویت ملی و تلاش‌های صورت گرفته برای تخریب میراث فرهنگی ایران را در برابر چشمان افکار عمومی بازخوانی می کند.

برگزاری این نمایشگاه در فضای تاریخی حسینیه جاجرمی، خود نمادی از ایستادگی و پایداری میراث ایرانی در برابر عوامل تخریب‌گر بود.

آثار ارائه شده در این نمایشگاه، با نگاهی انتقادی، پیوند میان تخریب‌های فرهنگی و سیاست‌های قدرت‌های جهانی را به تصویر کشیدند و بر ضرورت حفاظت از هویت ملی در برابر چالش‌های بین‌المللی تأکید کردند.

این رویداد که در قالب هفته گردشگری برگزار شد، فراخوانی برای آگاهی‌بخشی به افکار عمومی درباره اهمیت صیانت از آثار تاریخی به عنوان خط مقدم دفاع از هویت و حاکمیت ملی ایران است.

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