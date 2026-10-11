جشنواره گردشگری «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» در شهرستان میامی برگزار می شود

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلال تاجیک روز شنبه ۱۸ مهرماه، گفت: جشنواره گردشگری «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» در تاریخ چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰ در کاروانسرای ثبت جهانی میامی برگزار می شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این رویداد بزرگ با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور برگزار می‌شود و هدف آن معرفی ظرفیت‌های استثنایی کاروانسراهای ثبت‌شده در این شهرستان و استان است.

او بیان کرد: برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات، مسابقات با جوایز ویژه، اجرای گروه‌های آیینی و سنتی، موسیقی سنتی و نمایش چوب‌بازی از بخش‌های اصلی این جشنواره است.

تاجیک اظهار کرد: در کنار این اجراها، نمایشگاه‌های تخصصی عکس و نمایش فرهنگ بومی نیز در محل برگزاری برپا می‌شود تا تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران رقم بخورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: شهرستان میامی از نظر میراث فرهنگی بسیار حائز اهمیت است چرا که از میان ۶ کاروانسرای ثبت جهانی در استان، ۳ مورد از آن‌ها در این شهرستان واقع شده‌اند.

او با اشاره به اینکه این جشنواره فرصتی مناسب برای بازشناسی و رونق گردشگری در مسیر کاروان‌های تاریخی و معرفی میراث ثبت شده جهانی به سطح ملی و بین‌المللی است، گفت: از جمله اهداف برگزاری این جشنواره میتوان به پاسداشت هفته گردشگری معرفی میراث ارزشمند، آیین‌های بومی و ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی شهرستان میامی، ایجاد فضایی شاد و خانوادگی همراه با برنامه‌های متنوع اشاره کرد.

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