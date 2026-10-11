۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۹

جشنواره گردشگری «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» در شهرستان میامی برگزار می شود

جشنواره گردشگری «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» در شهرستان میامی برگزار می شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از برگزاری جشنواره گسترده «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» در شهرستان میامی با حضور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلال تاجیک روز شنبه ۱۸ مهرماه، گفت: جشنواره گردشگری «سفر به دیار کاروانسراهای ثبت جهانی» در تاریخ چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷ الی ۲۱:۳۰ در کاروانسرای ثبت جهانی میامی برگزار می شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این رویداد بزرگ با حضور علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور برگزار می‌شود و هدف آن معرفی ظرفیت‌های استثنایی کاروانسراهای ثبت‌شده در این شهرستان و استان است.

او بیان کرد: برنامه‌های متنوعی از جمله برپایی غرفه‌های صنایع‌دستی و سوغات، مسابقات با جوایز ویژه، اجرای گروه‌های آیینی و سنتی، موسیقی سنتی و نمایش چوب‌بازی از بخش‌های اصلی این جشنواره است.

تاجیک اظهار کرد: در کنار این اجراها، نمایشگاه‌های تخصصی عکس و نمایش فرهنگ بومی نیز در محل برگزاری برپا می‌شود تا تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران رقم بخورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تصریح کرد: شهرستان میامی از نظر میراث فرهنگی بسیار حائز اهمیت است چرا که از میان ۶ کاروانسرای ثبت جهانی در استان، ۳ مورد از آن‌ها در این شهرستان واقع شده‌اند.

او با اشاره به اینکه این جشنواره فرصتی مناسب برای بازشناسی و رونق گردشگری در مسیر کاروان‌های تاریخی و معرفی میراث ثبت شده جهانی به سطح ملی و بین‌المللی است، گفت: از جمله اهداف برگزاری این جشنواره میتوان به پاسداشت هفته گردشگری معرفی میراث ارزشمند، آیین‌های بومی و ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی شهرستان میامی، ایجاد فضایی شاد و خانوادگی همراه با برنامه‌های متنوع اشاره کرد.

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کد خبر 1405071902052
جواد طیبی
دبیر مهدی ارجمند

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