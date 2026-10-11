به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا بارانی روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته ملی کودک ویژه برنامه‌ای در بوم‌گردی محمدآباد با هدف ایجاد فضایی نشاط‌آور برای کودکان و آشنایی آنان با فرهنگ و هنر بومی منطقه تدارک دیده شد که با استقبال پرشور خانواده‌ها و کودکان هامونی همراه شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هامون بیان کرد: هفته ملی کودک فرصت مغتنمی است تا بتوانیم پیوند میان کودکان و میراث‌فرهنگی و هویت بومی منطقه را تقویت کنیم که این اداره بر خود وظیفه می‌داند در کنار سایر نهادها، بستر لازم برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ، آداب و رسوم و هنرهای اصیل این سرزمین را فراهم کند.

او گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی در فضای بوم‌گردی، فرصتی است تا کودکان علاوه بر سرگرمی، با محیط‌های طبیعی و معماری بومی آشنا شوند و خوشبختانه در این برنامه شاهد استقبال بسیار خوب خانواده‌ها و کودکان بودیم و برنامه‌هایی مانند نقاشی، طناب‌زنی و نقالی توانست لحظات شاد و آموزنده‌ای را برای آنان رقم بزند.

بارانی با اشاره به اینکه این برنامه که با همکاری شهرداری محمدآباد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و اداره ورزش و جوانان شهرستان هامون برگزار شد، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری کانون پرورش فکری و سایر دستگاه‌های فرهنگی، بتوانیم این‌گونه برنامه‌ها را در طول سال نیز تداوم بخشیم و کودکان شهرستان هامون را بیش از پیش با گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی منطقه آشنا کنیم.

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