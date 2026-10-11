به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این برنامه روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ با هدف ایجاد فضایی مفرح و همدلانه برای ناشنوایان تدارک دیده شده بود که با همکاری و مساعدت دستگاه‌های اجرایی متولی به ثمر نشست.

هماهنگی های لازم برای برگزاری این برنامه آن هم در محل یک بوم‌گردی از سوی اداره میراث فرهنگی شهرستان زابل صورت گرفت که شرکت‌کنندگان در اردو، علاوه بر استفاده از فضای زیبای بوم‌گردی، بتوانند با جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهرستان خود بیشتر آشنا شوند.

طبق رایزنی‌های صورت گرفته، اعضای هیئت ناشنوایان با حضور در بوم‌گردی از اسکان رایگان بهره‌مند شدند تا مدیران تاسیسات گردشگری و بوم‌گردی‌ها نیز در راستای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی خود در زمینه‌های مختلف گام‌های موثری بردارند.

با فعال‌سازی و افزایش بوم‌گردی‌ها، حضور در این اماکن که با معماری اصیل ایرانی اسلامی و متناسب با زیست بوم و فرهنگ مردم ایجاد شده مورد استقبال مردم و شهروندان حوزه سیستان قرار گرفته است که نوید بخش رونق گردشگری در این منطقه را دارد.

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