به گزارش خبرنگارمیراث آریا، وبینار تخصصی «تبیین فرایند اجرایی آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری» روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، به مدت ۲ساعت و با هدف ایجاد آمادگی لازم در استان‌ها برای اجرای فرایندهای مرتبط با آزمون جامع برگزار شد.

در این نشست، ولی تیموری، مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، از محل حضور خود در استان خراسان رضوی و محمدرضا مهراندیش، معاون دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، از محل معاونت گردشگری ستاد، مدیریت وبینار را بر عهده داشتند. همچنین معاونان گردشگری ادارات کل استانی و کارشناسان آموزش استان‌ها به‌صورت برخط در این نشست مشارکت کردند و تعدادی از کارشناسان ستادی نیز حضور داشتند.

در جریان این وبینار، ابعاد مختلف فرایند اجرایی آزمون جامع تشریح شد و به پرسش‌ها، ابهامات و موضوعات مطرح‌شده از سوی استان‌ها درباره نحوه اجرای آزمون پاسخ داده شد تا زمینه اجرای هماهنگ و منظم مراحل مختلف آزمون در سراسر کشور فراهم شود.

تفویض امور اجرایی آزمون به استان‌ها برای نخستین بار

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری در سال جاری، تفویض تمامی امور اجرایی آن به ادارات کل استانی برای نخستین بار است؛ رویکردی که ضرورت تبیین دقیق مسئولیت‌ها، تشریح مراحل اجرایی و ایجاد آمادگی لازم در واحدهای استانی را دوچندان کرده است.

در همین راستا، سامانه برگزاری آزمون نیز با هماهنگی و همکاری اداره‌کل اطلاعات و فناوری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تغییرات لازم را متناسب با فرایند جدید اعمال کرده و قابلیت‌های فنی موردنیاز برای اجرای امور پیش‌بینی‌شده را در اختیار دارد.

برگزاری این وبینار در آستانه آغاز ثبت‌نام فراگیران، گامی در راستای هماهنگی میان ستاد و استان‌ها، تبیین الزامات اجرایی و کاهش ابهامات احتمالی در مراحل ثبت‌نام و برگزاری آزمون به شمار می‌رود.

گفتنی است ثبت‌نام فراگیران برای شرکت در آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری از ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور آغاز خواهد شد. این آزمون در هفت رشته، روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به‌صورت سراسری برگزار می‌شود.

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