به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ولی تیموری، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، اظهار کرد: این اقدام ضمن تثبیت جایگاه تخصصی و مرجعیت وزارت گردشگری در تدوین استانداردهای شغلی و صلاحیت‌های حرفه‌ای این حوزه، ناهماهنگی و تداخل وظیفه ایجاد شده به این عرصه را حذف و مسیر تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیازهای صنعت گردشگری را هموار می‌کند.

او افزود: بر اساس این تصمیم، ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح استانی، لازم است ضمن عهده دار شدن مسئولیت اجرایی این مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، نظارت بر حسن اجرای آن و حمایت از هنرستان های فنی حرفه ای و کار و دانش و سایر مراکز آموزشی مرتبط، اقدامات و مشارکت های لازم را در خصوص معرفی نیروی انسانی متخصص برای آموزش مهارت‌های فنی، فراهم‌کردن زمینه بهره‌گیری هنرجویان از فضا و تجهیزات کارگاهی تأسیسات گردشگری و مشارکت در فرایند ارزیابی مراکز آموزشی و ارائه گواهینامه های مهارتی، همکاری لازم را با ادارات کل استانی آموزش و پرورش بعمل آورند.

تیموری خاطرنشان کرد: اطلاعات و دستورالعمل‌های تکمیلی، متناسب با نیازهای اجرایی از سوی دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری تدوین و ابلاغ خواهد شد.

توسعه آموزش‌های مهارت محور، یکی از رویکردهای محوری دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری بوده است که پس از یک سال رایزنی و برگزاری نشست‌های تخصصی با وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و شورای عالی آموزش و پرورش کشور، به فراهم‌شدن زمینه توسعه و اجرای گروه شغلی بزرگ با عنوان «گردشگری و مهمان‌نوازی» با مسئولیت معاونت گردشگری و اجرای گام اول آن در قالب دو رشته تحصیلی جدید در هنرستان‌های کشور از ابتدای سال تحصیلی جدید انجامیده است.

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