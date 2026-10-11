به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالکریم حسین‌زاده روز شنبه ۱۷مهرماه ۱۴۰۵ با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده سیستان‌وبلوچستان اظهار کرد: وجب‌به‌وجب این استان زرخیز و طلا است و باید با برنامه‌ریزی هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت، زمینه تسریع و تسهیل روند توسعه آن را فراهم کرد.

معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به حمایت دولت از ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای استان افزود: در حوزه زیرساخت‌ها، از تأمین آب شرب و راه‌های روستایی تا توسعه پنل‌های خورشیدی، همکاری‌ها ادامه دارد و امسال به‌طور ویژه بر اشتغال و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری تمرکز کرده‌ایم.

او با اشاره به نشست مشترک با استاندار سیستان ‌و بلوچستان و تیم مدیریتی استان افزود: در برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هفت زنجیره اقتصادی برای توسعه ظرفیت‌های استان در نظر گرفته شده است که با همکاری مشترک، زمینه رونق اقتصاد روستایی، عشایری و مناطق کمتر برخوردار را فراهم خواهد کرد.

معاون رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مردم سیستان‌وبلوچستان، ابراز امیدواری کرد که با پیوند توانمندی‌های محلی به فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، زمینه ارتقای سطح برخورداری مردم و شتاب‌گرفتن روند توسعه استان فراهم شود.

انتهای پیام/