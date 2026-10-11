تور تخصصی میراث آب در سمنان برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز نصیری روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: در ادامه برنامه‌های گرامی‌داشت هفته گردشگری با هدف توسعه گردشگری تجربه‌گرا و آگاهانه، تور تخصصی «میراث آب» جهت آشنایی بیشتر با نظام‌های سنتی و هوشمند تقسیم آب در استان برگزار شد.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: این برنامه بخشی از سلسله‌رویدادهایی است که در هفته گردشگری با هدف معرفی ظرفیت‌های متنوع استان سمنان به اجرا درآمده است.

او بیان کرد: پیش از این و در همین راستا، تورهای متعددی با استقبال عمومی برگزار شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تور سمنان‌گردی با محوریت شناخت بافت تاریخی شهر اشاره کرد.

نصیری اظهار کرد: مجموعه برنامه‌های جاری با حمایت و همکاری مدیریت گردشگری و دبیرخانه راه ابریشم شهرداری سمنان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، پارک علم و فناوری و دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان در حال اجرا است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان تصریح کرد: اجرای تخصصی این سلسله تورها بر عهده گروه مسافرتی و گردشگری پارسیکاسیر است که به‌عنوان دفتر نوآور گردشگری در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مستقر است.

او تشریح کرد: این مجموعه گردشگری با رویکردی متفاوت، به‌دنبال ارتقای سطح کیفی تجربیات گردشگران و معرفی هویت اصیل استان از طریق تورهای تخصصی و علمی است.

انتهای پیام/