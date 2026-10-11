ضرورت حمایت از زنان کارآفرین شهرستان گلبهار

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فاطمه حامد شامگاه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵ در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های فعالان کارآفرینی و جشنواره ملی روستا و عشایر شهرستان گلبهار اظهار کرد: نمایشگاه توانمندی‌های کارآفرینان، زمینه‌ای برای معرفی محصولات محلی، نمایش ظرفیت‌های تولیدی و هنری و فراهم‌کردن زمینه ارتباط میان تولیدکنندگان و مخاطبان است؛ فرصتی که می‌تواند در معرفی استعدادهای بومی، توسعه بازار فروش محصولات و تقویت کسب‌وکارهای کوچک و خانگی نقش مؤثری ایفا کند.

همچنین امان‌الله خدمتگزار، فرماندار شهرستان گلبهار در حاشیه این بازدید گفت: حضور مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری و مشاوران امور بانوان و خانواده فرمانداری‌های استان در این نمایشگاه، زمینه آشنایی نزدیک‌تر با ظرفیت‌های کارآفرینی زنان و ضرورت توجه به حمایت از فعالان اقتصادی، به‌ویژه در مناطق روستایی، را فراهم کرد.

در ادامه علی اکبر احمدزاده مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلبهار و دبیر ستاد اجرایی جشنواره گفت: چشنواره روز ملی روستا و عشایر از۱۵ تا ۱۹ مهرماه جاری در گلبهار برگزار شد.

او افزود: این جشنواره با برپایی ۶۵ غرفه از پنج شهر و ۲۰ روستا و ۲ سیاه چادر با استقبال بسیار خوبی از طرف بازدیدکنندگان روبرو شد.

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