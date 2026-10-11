به گزارش خبرگزاری میراث آریا، عطاالله اکبری روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور، از استقبال گسترده بازدیدکنندگان از ظرفیت‌های فرهنگی، صنایع‌دستی و محصولات غذایی سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار کرد: سیستان‌وبلوچستان با حضور ۱۳۰ شرکت‌کننده در حوزه‌های صنایع غذایی محلی، صنایع‌دستی و آیین‌های بومی، حضوری گسترده در این نمایشگاه دارد و امسال فضای ویژه نمایشگاه به این استان اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان ‌و بلوچستان افزود: مردم ایران علاقه‌مندند با فرهنگ، سنت‌ها و توانمندی‌های مردم سیستان ‌و بلوچستان از نزدیک آشنا شوند و این استقبال نشان می‌دهد که ظرفیت‌های فرهنگی و تولیدات بومی استان، امکان حضور مؤثرتر در بازارهای ملی را دارند.

او با اشاره به فروش محصولات و خالی‌شدن برخی غرفه‌های صنایع غذایی در روز نخست نمایشگاه افزود: استقبال از تولیدات استان، از شمال تا جنوب سیستان ‌و بلوچستان، نویدبخش فرصت‌های تازه برای رونق کسب‌وکارهای محلی است و معرفی هدفمند این محصولات می‌تواند زمینه پیوند تولیدکنندگان بومی با بازارهای گسترده‌تر و تقویت اقتصاد روستایی را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان‌ و بلوچستان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های فرهنگی استان تصریح کرد: همان‌طور که استاندار همواره تأکید می‌کند، بخش مهمی از ظرفیت‌های سیستان ‌و بلوچستان هنوز به ‌درستی در سطح ملی شناخته نشده است و این نمایشگاه فرصتی فراهم کرده تا توانمندی‌های استان در حوزه صنایع غذایی، صنایع دستی و گردشگری در معرض دید مردم ایران قرار گیرد.

اکبری همچنین با اشاره به بازدید رئیس‌جمهوری از بخش اختصاص‌یافته به سیستان ‌و بلوچستان گفت: رئیس‌جمهوری صبح شنبه ۱۸ مهرماه بیش از ۴۰دقیقه در این بخش حضور داشت و از نزدیک با جلوه‌هایی از فرهنگ و تمدن کهن استان آشنا شد.

او در پایان با اشاره به ظرفیت محصولات گرمسیری و ویژگی‌های فرهنگی استان خاطر نشان کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، معرفی داشته‌های فرهنگی، آداب و رسوم، صنایع دستی و محصولات بومی می‌تواند به رونق گردشگری، گسترش بازار تولیدات محلی و تقویت اقتصاد استان کمک کند.

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