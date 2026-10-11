۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۹

معاون استاندار سیستان‌ و بلوچستان خبر داد:

سیستان ‌و بلوچستان در مسیر تبدیل ظرفیت‌های محلی به ثروت/ از صنایع‌دستی بومی تا بازار ملی

سیستان ‌و بلوچستان در مسیر تبدیل ظرفیت‌های محلی به ثروت/ از صنایع‌دستی بومی تا بازار ملی

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان ‌و بلوچستان گفت: استقبال مردم کشور از تولیدات استان، از شمال تا جنوب آن، نویدبخش فرصت‌های تازه برای رونق کسب‌وکارهای محلی است.

به گزارش خبرگزاری میراث آریا، عطاالله اکبری روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری کشور، از استقبال گسترده بازدیدکنندگان از ظرفیت‌های فرهنگی، صنایع‌دستی و محصولات غذایی سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار کرد: سیستان‌وبلوچستان با حضور ۱۳۰ شرکت‌کننده در حوزه‌های صنایع غذایی محلی، صنایع‌دستی و آیین‌های بومی، حضوری گسترده در این نمایشگاه دارد و امسال فضای ویژه نمایشگاه به این استان اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان ‌و بلوچستان افزود: مردم ایران علاقه‌مندند با فرهنگ، سنت‌ها و توانمندی‌های مردم سیستان ‌و بلوچستان از نزدیک آشنا شوند و این استقبال نشان می‌دهد که ظرفیت‌های فرهنگی و تولیدات بومی استان، امکان حضور مؤثرتر در بازارهای ملی را دارند.

او با اشاره به فروش محصولات و خالی‌شدن برخی غرفه‌های صنایع غذایی در روز نخست نمایشگاه افزود: استقبال از تولیدات استان، از شمال تا جنوب سیستان ‌و بلوچستان، نویدبخش فرصت‌های تازه برای رونق کسب‌وکارهای محلی است و معرفی هدفمند این محصولات می‌تواند زمینه پیوند تولیدکنندگان بومی با بازارهای گسترده‌تر و تقویت اقتصاد روستایی را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان‌ و بلوچستان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری اقتصادی از ظرفیت‌های فرهنگی استان تصریح کرد: همان‌طور که استاندار همواره تأکید می‌کند، بخش مهمی از ظرفیت‌های سیستان ‌و بلوچستان هنوز به ‌درستی در سطح ملی شناخته نشده است و این نمایشگاه فرصتی فراهم کرده تا توانمندی‌های استان در حوزه صنایع غذایی، صنایع دستی و گردشگری در معرض دید مردم ایران قرار گیرد.

 اکبری همچنین با اشاره به بازدید رئیس‌جمهوری از بخش اختصاص‌یافته به سیستان ‌و بلوچستان گفت: رئیس‌جمهوری صبح شنبه ۱۸ مهرماه بیش از ۴۰دقیقه در این بخش حضور داشت و از نزدیک با جلوه‌هایی از فرهنگ و تمدن کهن استان آشنا شد.

او در پایان با اشاره به ظرفیت محصولات گرمسیری و ویژگی‌های فرهنگی استان خاطر نشان کرد: در کنار توسعه زیرساخت‌ها، معرفی داشته‌های فرهنگی، آداب و رسوم، صنایع دستی و محصولات بومی می‌تواند به رونق گردشگری، گسترش بازار تولیدات محلی و تقویت اقتصاد استان کمک کند.

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کد خبر 1405071902060
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مرضیه امیری

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